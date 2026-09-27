La gastronomía puede ser también la excusa perfecta para organizar una escapada. Y el próximo mes de octubre, Alicante reunirá durante cuatro días cocina mediterránea, grandes chefs, productos locales y algunas de las recetas más reconocibles de España.

Del 2 al 5 de octubre de 2026 se celebrará la octava edición de Alicante Gastronómica, una cita que reunirá a más de 130 estrellas Michelin y Soles Repsol, además de cientos de productores, restaurantes y profesionales.

La feria tendrá lugar en IFA-Fira Alacant, situada entre Alicante y Elche, junto al aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández. Una ubicación que permite aprovechar la visita para descubrir también algunos de los principales atractivos turísticos de la zona.

En total, la organización anuncia más de 260 expositores y más de 460 ponencias, talleres y catas, además de la presencia prevista de unos 8.000 profesionales relacionados con la gastronomía, la hostelería, la alimentación, el turismo y la distribución.

Todo ello se distribuirá por más de 36.000 metros cuadrados, donde convivirán cocineros de prestigio, bodegas, restaurantes, denominaciones de origen, productores y pequeños artesanos.

Una escapada por Alicante

La celebración de la feria permite plantear una escapada que vaya más allá de la gastronomía, combinando las actividades de IFA-Fira Alacant con una visita a Alicante o Elche.

En Alicante, uno de los recorridos más sencillos pasa por el paseo marítimo, la Explanada de España y la playa del Postiguet, situada en pleno centro y a los pies del Castillo de Santa Bárbara.

Precisamente, el Castillo de Santa Bárbara es uno de los grandes miradores de la ciudad. Se levanta sobre el monte Benacantil, a 166 metros de altitud, y ofrece vistas sobre la bahía y el Mediterráneo.

La ubicación de la feria permite también acercarse a Elche, donde se encuentra su histórico Palmeral. Declarado Patrimonio Mundial por la Unesco, está formado por alrededor de 200.000 palmeras datileras distribuidas por el municipio.

De esta forma, la visita a Alicante Gastronómica puede convertirse fácilmente en un plan de varios días en el que alternar cocina, mar, patrimonio y algunos de los rincones más conocidos de la Costa Blanca.

Alta cocina al alcance de todos

Uno de los grandes atractivos de Alicante Gastronómica es reunir en un mismo recinto a grandes nombres de la cocina nacional e internacional con restaurantes, productores y pequeños negocios estrechamente ligados al territorio.

Durante cuatro días no será necesario reservar mesa en algunos de los restaurantes más exclusivos para acercarse a la alta cocina.

Uno de los espacios más reconocibles será el Rincón de las Estrellas y los Soles, situado en el pabellón 2, donde chefs y establecimientos distinguidos trasladarán parte de su cocina al formato de tapa.

La propuesta busca hacer más accesibles algunas elaboraciones de alta gastronomía y permitir que los visitantes prueben diferentes creaciones dentro del propio recinto.

La experiencia se completa con demostraciones en directo, ponencias, talleres y encuentros con cocineros, además de iniciativas como "Lo Mejor de los Mejores".

Este espacio reunirá a ganadores de distintos concursos gastronómicos españoles, con especialistas en recetas como callos, escabeches, cachopos, hamburguesas, pizzas o platos de cuchara.

Cuatro días de actividades

El programa de Alicante Gastronómica será tan amplio que será prácticamente imposible asistir a todas las propuestas, por lo que cada visitante podrá organizar la jornada según sus intereses.

El viernes 2 de octubre comenzará con el VI Concurso de Escuelas de Hostelería, en el que los equipos dispondrán de tres horas para elaborar un menú completo.

Ese mismo día, entre las 10:00 y las 19:00 horas, se celebrará el III Premio Internacional de Alta Pastelería Paco Torreblanca a la Mejor Tarta de Chocolate del Mundo.

Profesionales llegados desde distintos países competirán por un reconocimiento que busca premiar la técnica, la creatividad y el trabajo alrededor de uno de los grandes clásicos de la pastelería.

A las 12:30 horas llegará la Mesa de las Culturas Gastronómicas México-Alicante, con un menú formado por tres propuestas mediterráneas y tres mexicanas.

Entre los participantes figuran Susi Díaz, Cristina Figueira, María José San Román, Carolina Álvarez, Isabel Carvajal y Mariano Torre Hüt.

El viernes también llegará el Concurso Profesional de Caldo con Pelotas y el VI Concurso de Tapa Creativa con Salazón.

El sábado será el turno del primer Concurso de All i Oli by Sézar Blue, con propuestas tradicionales y de vanguardia, además de las actividades relacionadas con el Mejor Arroz del Mediterráneo.

Este último certamen celebra en 2026 su séptima edición y tendrá sus finales adulta e infantil durante el fin de semana de la feria.

Tortilla, arroces y tartar

El domingo 4 de octubre será una de las jornadas señaladas para los amantes de la tortilla de patatas.

La feria acogerá la XIX edición del Campeonato de España de Tortilla de Patatas, que reunirá a especialistas clasificados a través de diferentes certámenes previos.

También habrá propuestas vinculadas al vino, el arroz y la paella valenciana, reforzando el peso que tendrá la cocina mediterránea durante todo el evento.

Para la última jornada, el lunes 5 de octubre, están previstos concursos dedicados al tartar de atún y al steak tartar, que pondrán el broche a los cuatro días de feria.

México, país invitado

Otra de las grandes novedades de 2026 será México, que ejercerá como país invitado de Alicante Gastronómica.

Su presencia permitirá descubrir una cocina que va mucho más allá de algunos de los platos mexicanos más conocidos en España.

Habrá cocina en directo, degustaciones, productos, actividades culturales y propuestas relacionadas con bebidas como el mezcal.

Junto a ellas seguirán teniendo un peso importante los productos mediterráneos y locales, desde arroces y quesos hasta vinos, salazones y elaboraciones artesanales, convirtiendo la feria en otro motivo para descubrir Alicante a través de su gastronomía.