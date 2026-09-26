Asturias es uno de los destinos preferidos por quienes buscan vivir rodeados de montañas, bosques y pequeños núcleos que conservan su arquitectura tradicional.

La región también ofrece oportunidades para familias o inversores interesados en recuperar antiguas construcciones y destinarlas a vivienda o alojamiento turístico.

Una de ellas es un conjunto rural formado por siete casas, un hórreo y varios almacenes y anejos. La propiedad suma 580 metros cuadrados construidos y sale al mercado por 495.000 euros.

En plena montaña

La aldea se encuentra en la zona central de Asturias, dentro de un enclave natural situado a unos 830 metros de altitud. El anuncio la describe como un lugar tranquilo, rodeado de vegetación y ubicado en un entorno con historia.

Pese a su localización montañosa, el núcleo no queda completamente aislado. Se encuentra a menos de una hora en coche de Oviedo, el aeropuerto y las playas asturianas.

El tiempo exacto dependerá del itinerario y de las condiciones de circulación. Esta posición permite combinar la tranquilidad del campo con el acceso a la ciudad y el litoral.

La ficha inmobiliaria señala que el conjunto puede destinarse a uso residencial o empresarial. Sus dimensiones permiten plantearlo como vivienda compartida o como negocio vinculado al turismo de naturaleza.

Siete casas

Las viviendas presentan diferentes estados de conservación. Tres de ellas están completamente rehabilitadas y suman una superficie conjunta de 306 metros cuadrados.

Estas casas disponen de cocinas, baños, dormitorios y salones, por lo que pueden utilizarse sin necesidad de acometer una reforma integral

Una cuarta vivienda,

El exterior de una de las casas de piedra rehabilitadas. Aldeas abandonadas

de unos 60 metros cuadrados, también ha sido rehabilitada, aunque todavía quedan algunos trabajos pendientes para terminar las obras.

Las otras tres casas necesitan una renovación y suman 214 metros cuadrados. Sus interiores podrían adaptarse para crear alojamientos independientes, zonas comunes o nuevas viviendas.

Entre los elementos más característicos del enclave destaca un hórreo asturiano, una construcción elevada que antiguamente se utilizaba para conservar cereales y otros alimentos.

Su presencia aporta valor tradicional al conjunto y refuerza su vinculación con la arquitectura popular de Asturias.

La venta también incluye diferentes almacenes y construcciones auxiliares. Estos espacios pueden utilizarse para guardar herramientas o adaptarse a otros usos permitidos.

Amplios terrenos

La ficha atribuye a la propiedad una superficie total de 181 hectáreas. Dentro de esta extensión se mencionan alrededor de 180 hectáreas de monte comunal.

El anuncio también recoge unos 9.500 metros cuadrados de fincas rústicas y aproximadamente 700 metros cuadrados correspondientes a fincas urbanas.

El paisaje montañoso que rodea la aldea asturiana. Aldeas abandonadas

La extensión de los terrenos permite plantear actividades relacionadas con el ocio al aire libre, el senderismo o el contacto con la naturaleza.

Antes de realizar la compra sería necesario comprobar en el Registro de la Propiedad y el Catastro qué parcelas se transmiten, sus límites y los derechos asociados al monte comunal.

También habría que consultar los usos autorizados para cada terreno, especialmente si se pretende desarrollar una actividad empresarial.

Vivienda o negocio

La distribución de las siete casas permite reservar algunas para uso privado y destinar las restantes al alojamiento de viajeros.

Otra posibilidad sería transformar el enclave en un complejo de turismo rural, un centro de retiros o un espacio para organizar actividades en plena naturaleza.

Las viviendas rehabilitadas permitirían comenzar a utilizar parte del conjunto mientras se recuperan progresivamente los demás edificios.

Cualquier actividad turística estaría sujeta a la normativa urbanística y a la obtención de las licencias y autorizaciones correspondientes.

La propiedad salió inicialmente al mercado por 599.000 euros, pero su precio se ha rebajado hasta los 495.000 euros actuales.

La cantidad es negociable y la inmobiliaria contempla la posibilidad de solicitar financiación hipotecaria.

A este importe habría que sumar los impuestos, los gastos asociados a la compraventa y el presupuesto necesario para terminar una de las viviendas y rehabilitar las tres restantes.

La combinación de siete casas, un hórreo tradicional, edificios auxiliares y amplios terrenos convierte este conjunto en una opción con numerosas posibilidades residenciales y turísticas.