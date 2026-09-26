El último fin de semana de septiembre llega con una propuesta especialmente dulce para quienes quieran aprovechar estos primeros días de otoño para hacer una escapada cerca de Madrid.

Los días 26 y 27 de septiembre, Pinto volverá a recordar su pasado chocolatero con una celebración que combinará gastronomía, música, comercio y actividades familiares por diferentes rincones del municipio.

El chocolate será el hilo conductor de una programación que permitirá probarlo de formas muy diferentes, participar en talleres o viajar varios siglos atrás visitando uno de los monumentos más singulares de la localidad.

Un fin de semana dedicado al chocolate

Desde las 12:00 horas del sábado y el domingo habrá un Espacio Gastronómico en el que los establecimientos participantes prepararán diferentes tapas con el chocolate o alguno de sus derivados como ingrediente.

La tarde del sábado ampliará la oferta con degustaciones de quesos y chocolate, además de barquillos, galletas, algodón de azúcar, palomitas y los conocidos ombligos de Pinto.

No es casualidad que este dulce tenga tanto protagonismo aquí. La relación de Pinto con el chocolate se remonta a 1866, cuando comenzó a funcionar La Colonial, una fábrica que terminó desempeñando un importante papel en el desarrollo económico y social del municipio.

Talleres y ambiente del XIX

Las familias tendrán también su propio espacio. Este sábado 26 a las 11:00 horas, La Casa de la Cadena acogerá uno de los talleres de chocolate organizados durante el mes de septiembre.

Mismo día en el que las calles cambiarán de época gracias a una ambientación inspirada en el siglo XIX, con personajes caracterizados que recordarán aquellos años en los que la industria chocolatera comenzaba a transformar la localidad.

La música y el baile acompañarán la celebración durante todo el fin de semana. El sábado por la noche, a partir de las 21:00 horas, DJ La Bestial pondrá el broche de oro a la jornada.

Una torre con siglos de historia

El domingo guarda otro de los planes más curiosos. Habrá visitas especiales a la Torre de Pinto, acompañadas de una ambientación inspirada en el siglo XIX, además de una batucada desde las 12:00 horas.

También conocida como Torre de Éboli, esta construcción formó parte de una antigua fortaleza rodeada por muralla y foso. Con unos 30 metros de altura, fue utilizada durante los siglos XVI y XVII como prisión de Estado.

Entre quienes permanecieron encerrados entre sus muros estuvo la princesa de Éboli. En su interior todavía se suceden varias plantas cubiertas por bóvedas, mientras que la parte superior permite contemplar Pinto desde las alturas.

Un paseo por Pinto

A solo unos 20 kilómetros de Madrid, la celebración puede servir también para descubrir un municipio que conserva varios rincones históricos más allá de su famosa torre.

La Plaza de la Constitución, de aspecto castellano y porticado, es un buen punto para comenzar el paseo. Desde allí se puede continuar hasta la iglesia de Santo Domingo de Silos, cuyo interior conserva un destacado púlpito renacentista y un retablo barroco.

Otro alto puede hacerse en la Casa de la Cadena, un edificio vinculado por la tradición local a una visita de los Reyes Católicos en 1480 y convertido actualmente en espacio cultural.

Para terminar entre árboles, el Parque Municipal Juan Carlos I ofrece más de medio millón de metros cuadrados de zonas verdes. Un cambio de escenario perfecto después de una jornada entre chocolate, calles históricas y recuerdos del siglo XIX.