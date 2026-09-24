Los mercadillos ambulantes siguen siendo uno de esos planes que permiten descubrir la vida cotidiana de pueblos y ciudades mientras se compra directamente a pequeños comerciantes.

En Galicia, estas citas tienen además una larga tradición. Conocidos popularmente como feirones, pueden celebrarse de manera semanal, quincenal o mensual dependiendo de cada municipio.

Entre ellos destaca una propuesta que se instala todos los viernes en O Grove, uno de los destinos más conocidos de las Rías Baixas.

Ropa, calzado, productos de alimentación, flores o artículos para el hogar se reparten entre las diferentes paradas de este mercado situado muy cerca del puerto.

Su ubicación permite además convertir las compras en el punto de partida de una escapada por esta localidad pontevedresa, conocida por su paisaje costero y su estrecha relación con el mar.

El mercadillo de O Grove

El mercado ambulante de O Grove se celebra habitualmente todos los viernes en la Praza do Corgo, en una zona próxima al puerto.

Su horario se extiende aproximadamente de 8:00 a 14:00 horas, por lo que la mañana es el mejor momento para recorrer tranquilamente sus diferentes paradas.

Cuando el viernes coincide con un día festivo, la celebración puede adelantarse al jueves, por lo que conviene comprobar el calendario antes de desplazarse.

Una de las características del mercado es la variedad de productos que reúne en un mismo espacio.

Entre los puestos de alimentación pueden encontrarse frutas, verduras, dulces y otros productos, además de artículos procedentes de vendedores de la zona.

La oferta continúa con flores, plantas, pequeños objetos decorativos y diferentes propuestas de artesanía.

También tienen un importante peso los puestos textiles, donde se comercializan prendas de ropa, calzado, complementos y accesorios para diferentes edades.

Todo ello convierte la mañana del viernes en una oportunidad para combinar compras con un paseo por uno de los principales núcleos turísticos de la península de O Grove.

Qué ver en O Grove

Vista aérea de O Grove y la ría de Arousa. E.E.

El mercadillo puede ser solo la primera parada de una jornada por este rincón de Pontevedra.

O Grove ocupa una pequeña península situada en la entrada de la ría de Arousa, rodeada de playas, espacios naturales y algunos de los paisajes costeros más característicos de las Rías Baixas.

Desde su casco urbano se puede llegar fácilmente a lugares como A Lanzada, la isla de A Toxa o el monte Siradella.

Playa de A Lanzada

Uno de los grandes atractivos del entorno es la playa de A Lanzada, un extenso arenal compartido por los municipios de O Grove y Sanxenxo.

Cuenta con más de dos kilómetros de longitud y destaca por su arena clara, el paisaje abierto al Atlántico y las condiciones que atraen a aficionados a diferentes deportes acuáticos.

El arenal se encuentra además junto al Complejo Intermareal Umia-O Grove, un espacio de especial interés por la presencia de numerosas especies de aves.

En uno de sus extremos se levanta la ermita de Nuestra Señora de A Lanzada, vinculada a antiguas tradiciones populares y situada junto a uno de los enclaves históricos de la zona.

La isla de A Toxa

Muy cerca del centro de O Grove se encuentra A Toxa, conectada con la península a través de su conocido puente.

La isla pasó de ser un espacio vinculado principalmente al pastoreo a convertirse en un destino turístico gracias al aprovechamiento de sus aguas termales y sus fangos.

Uno de sus lugares más reconocibles es la capilla de San Caralampio, cuya fachada está cubierta por miles de conchas de vieira.

También se puede pasear por sus zonas verdes y acercarse a la conocida Aldea de los Grobits, una propuesta especialmente popular entre las familias con niños.

Monte Siradella

Para contemplar O Grove desde las alturas, uno de los mejores lugares es el monte Siradella.

Con unos 167 metros sobre el nivel del mar, constituye el punto más elevado de la península y ofrece una amplia panorámica del entorno.

Desde sus miradores se observan la ría de Arousa, el istmo de A Lanzada y buena parte de la costa atlántica.

Por su orientación y amplitud de vistas, también es un lugar especialmente atractivo al final del día.

Sendero de Pedras Negras

Otro de los paseos más conocidos de O Grove se encuentra en la zona de San Vicente do Mar.

El sendero de Pedras Negras recorre aproximadamente dos kilómetros junto a la costa mediante caminos y pasarelas de madera.

Durante el recorrido aparecen pequeñas calas, grandes formaciones de granito y diferentes miradores abiertos hacia el océano.

El paseo permite llegar hasta la playa de Canelas y puede prolongarse hacia otros puntos del litoral, como Con Negro.

Marisco de las Rías Baixas

Una jornada en O Grove también puede completarse alrededor de una mesa.

La localidad mantiene una estrecha vinculación con la pesca y el marisqueo y es especialmente conocida por la calidad de los productos procedentes de la ría de Arousa.

Nécoras, centollos, percebes, mejillones o bueyes de mar aparecen habitualmente en las cartas de sus restaurantes y marisquerías.

De esta forma, recorrer el mercadillo de los viernes puede convertirse en la excusa para pasar el resto del día descubriendo playas, senderos, miradores y gastronomía en uno de los destinos más representativos de las Rías Baixas.