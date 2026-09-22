Para quienes quieran despedir septiembre viajando a través de la gastronomía, Valencia estrenará este fin de semana una cita que une los sabores de dos territorios muy diferentes. El torrezno soriano compartirá mesa con uno de los grandes emblemas valencianos: el arroz.

Los días 26 y 27 de septiembre, la plaza de Patraix celebrará la primera edición del Torreznofest, un festival dedicado al Torrezno de Soria que llegará al barrio coincidiendo con sus fiestas patronales.

Durante dos jornadas habrá degustaciones, cocina en directo, talleres y música en un evento al aire libre y de acceso gratuito, con diferentes estands y actividades relacionadas con la gastronomía y la cultura sorianas.

Torreznos recién hechos

Uno de los grandes protagonistas será, inevitablemente, el torrezno. La Casa de Soria en Valencia se encargará de preparar este popular producto durante el festival, trasladando hasta Patraix uno de los sabores más reconocibles de la cocina soriana.

Los estands abrirán el sábado a las 10:30 horas y la primera mañana combinará gastronomía y tradición. A las 12:00 actuarán los Dulzaineros de Cañada Honda y, una hora después comenzará el primer showcooking de Juan Carlos Benito.

A las 11:30 llegará una de las propuestas más curiosas del festival: arroces D.O. Valencia con Torrezno de Soria, una combinación que enfrentará en el mismo plato la tradición culinaria mediterránea con uno de los productos más populares de Castilla y León.

Talleres y una cena popular

Después de una pausa, los estands volverán a abrir el sábado de 19:00 a 21:00 horas. La tarde incluirá talleres para aficionados y un segundo showcooking de Juan Carlos Benito.

El día terminará alrededor de la mesa. A las 21:00 horas está prevista una cena popular elaborada con productos sorianos, aunque para participar será necesario adquirir previamente los correspondientes tickets en la Asociación Vecinal de Patraix.

El domingo, la actividad regresará desde las 10:30 horas. Rafael Argaiz, del restaurante Estraperlo, se pondrá ante los fogones a mediodía para protagonizar una nueva demostración culinaria.

La música llegará a las 13:00 con Cicco Tiñone y, media hora después, los arroces valencianos con torrezno volverán a servirse antes de que el festival cierre su primera edición a las 15:30 horas.

De Patraix al corazón de Valencia

La feria puede convertirse también en el punto de partida de una pequeña escapada por Valencia. Patraix conserva alrededor de su plaza un ambiente de antiguo núcleo urbano que contrasta con las grandes avenidas de otros puntos de la ciudad.

Después de probar los torreznos, se puede continuar hacia el centro histórico de Valencia, situado a pocos kilómetros y caminar entre algunos de sus lugares más conocidos.

La Lonja de la Seda y el Mercado Central permiten seguir el recorrido con un marcado acento gastronómico, mientras que la plaza de la Virgen, la Catedral y las Torres de Serranos acercan al viajero a la parte más monumental de la ciudad.

Y para terminar frente al Mediterráneo, siempre queda acercarse hasta la playa de la Malvarrosa o recorrer el paseo marítimo. Una forma de completar un fin de semana que comienza con torreznos sorianos y arroces valencianos y puede terminar junto al mar.