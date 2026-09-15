El final del verano no solo trae consigo temperaturas más suaves y los primeros días de lluvia. También marca el regreso de los platos de cuchara y de las fiestas gastronómicas que llenan las pequeñas aldeas de Galicia.

Lentejas, fabada, caldo o callos vuelven a ocupar las mesas después de los meses de calor. Recetas contundentes, ligadas a la cocina tradicional, que pueden convertirse también en la excusa perfecta para organizar una escapada.

En Galicia, prácticamente cualquier producto o elaboración cuenta con una fiesta propia. Pulpo, empanada, pimientos, marisco y carnes protagonizan celebraciones en las que la gastronomía se mezcla con la música y el ambiente popular.

Los callos no son una excepción. El próximo 19 de septiembre, este plato tendrá una nueva cita en Ribasar, una pequeña parroquia perteneciente al municipio de Rois, en la provincia de A Coruña.

Los callos a la gallega se preparan de manera diferente a los de otras zonas de España. Además del vientre de ternera y el chorizo, suelen incorporar garbanzos, pata de ternera y una característica ajada con pimentón.

El resultado es un guiso espeso, intenso y reconfortante cuya elaboración requiere tiempo. Los ingredientes se cocinan lentamente hasta conseguir una carne tierna y un caldo concentrado y lleno de sabor.

Con la llegada de temperaturas más suaves, septiembre se convierte además en uno de los mejores momentos para recuperar estas recetas tradicionales de cuchara.

Callos a fartar por 5 euros

La cita tendrá lugar el sábado 19 de septiembre en Ribasar. Será la primera edición de esta fiesta gastronómica, que nace con la intención de reunir a vecinos y visitantes alrededor de una receta muy popular.

El precio será uno de sus principales atractivos. Cada ración de callos costará solo 5 euros y podrá adquirirse hasta que se agoten las existencias preparadas para la celebración.

"Bo ambiente, bo sabor e moitas ganas", anuncia la organización en el cartel oficial. La degustación comenzará a las 21:00 horas y habrá servicio de cantina a cargo de la comisión organizadora.

La música también tendrá un papel protagonista. La artista Marietta ofrecerá una actuación en directo y, posteriormente, un DJ se encargará de animar al público hasta el final de la fiesta.

El horario permite aprovechar previamente el día para conocer el entorno. Ribasar se encuentra en la zona oriental de Rois y está formada por pequeños núcleos como Angueira de Castro, Codesido, O Faramello, Francelos y O Sisto.

El paisaje está marcado por la vegetación, los caminos rurales y las construcciones tradicionales. Entre sus elementos patrimoniales se encuentra la iglesia de Santa Mariña de Ribasar, además de cruceiros y casas de piedra.

El Pazo do Faramello

Uno de los lugares más interesantes para visitar antes de acudir a la fiesta es el [Pazo do Faramello](https://www.pazofaramello.com/?utm_source=chatgpt.com), situado dentro de la propia parroquia de Ribasar.

Se trata de un edificio barroco de comienzos del siglo XVIII integrado en un entorno de piedra, jardines y agua. Su origen está ligado a la actividad industrial, ya que en este lugar se instaló en 1710 la primera fábrica de papel de Galicia.

El conjunto conserva estanques, canales, fuentes y pequeñas pozas, además de una capilla y una balaustrada barroca. Su combinación de patrimonio y naturaleza lo ha convertido en uno de los principales atractivos de Rois.

El Pazo do Faramello ofrece visitas guiadas con reserva previa, por lo que quienes quieran conocerlo antes de la fiesta deberán consultar con antelación la disponibilidad y los horarios.

Una escapada por Rois

El municipio cuenta también con varias rutas de senderismo que recorren bosques, ríos, aldeas y construcciones relacionadas con la historia del rural gallego.

Una de ellas conduce hasta el Castro Lupario, un antiguo poblado castreño relacionado con la leyenda de la reina Lupa y la tradición jacobea. El recorrido pasa cerca del Pazo do Faramello y junto al río Tinto.

Otra posibilidad es la ruta Rosalía nos Camiños, inspirada en *En las orillas del Sar*. El itinerario atraviesa Rois, Padrón y Dodro y enlaza diferentes lugares relacionados con Rosalía de Castro.

Entre ellos aparecen el Santiaguiño do Monte, las Torres de Hermida o la Casa da Matanza. Para quienes prefieran simplemente caminar, también existen caminos junto a los ríos Rois y Sar con molinos, pasarelas y zonas de vegetación.

La arquitectura tradicional completa el paisaje. Hórreos, fuentes, lavaderos, molinos, palomares y pequeños puentes todavía forman parte de muchas de las aldeas del municipio.

Rois mantiene además una estrecha relación con el Camino de Santiago. El Camino Portugués atraviesa el entorno del Pazo do Faramello antes de continuar hacia Santiago de Compostela.

No es necesario realizar una etapa completa para disfrutar de este tramo. Basta con recorrer alguno de sus caminos para acercarse a los bosques y pequeñas aldeas que encuentran los peregrinos antes de llegar a la capital gallega.

El Pazo do Faramello se encuentra a unos 10 kilómetros de Santiago de Compostela, por lo que la escapada también puede prolongarse con una visita a su casco histórico.

Padrón es otra opción cercana para completar el viaje, especialmente por sus vínculos con Rosalía de Castro y su patrimonio histórico y literario.

La fiesta de los callos puede convertirse así en el punto final de una jornada entre gastronomía, patrimonio y naturaleza. Un plan diferente para descubrir el interior coruñés antes de despedir definitivamente el verano.