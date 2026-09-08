Los mercadillos ambulantes continúan ocupando un lugar importante en la vida de numerosas localidades gallegas. En ellos es posible comprar productos muy diferentes, comparar precios y recuperar una forma de comercio marcada por el trato directo.

En Moaña, esta tradición se desarrolla además en un escenario privilegiado. Su mercadillo se instala cerca del mar, en pleno núcleo urbano y a escasos metros de algunos de los espacios más frecuentados de esta villa de O Morrazo.

La cita tiene lugar todos los miércoles y sábados y reúne cerca de un centenar de puestos con una oferta variada que puede cambiar ligeramente en cada jornada.

Su ubicación junto a la ría de Vigo permite convertir una mañana de compras en una escapada para conocer algunos de los principales atractivos de Moaña.

Cuándo se celebra

El mercadillo de Moaña abre todos los miércoles y sábados, de 9:00 a 15:00 horas, según la información recogida por Turismo de Galicia.

Los puestos se distribuyen en la calle Concepción Arenal, junto a la Alameda y muy cerca del paseo marítimo. Al encontrarse en el centro, es posible llegar caminando desde otros puntos de la localidad.

Aunque ambas jornadas cuentan con una notable actividad, el sábado suele ser el día de mayor afluencia y también aquel en el que se instala un mayor número de vendedores.

Los miércoles, en cambio, el ambiente acostumbra a ser algo más cotidiano. Es una opción interesante para quienes prefieren recorrer el mercado con mayor tranquilidad y detenerse en cada puesto.

Para encontrar toda la oferta disponible, conviene acudir cuando la actividad ya está plenamente en marcha. Los sábados también puede resultar recomendable llegar con tiempo, especialmente durante los meses de verano.

Cerca de 100 puestos

Una de las principales características de este mercadillo es la diversidad. No gira alrededor de un único producto, sino que combina moda, alimentación, artesanía y artículos de uso diario.

Entre los puestos suelen aparecer prendas para personas adultas y niños, ropa de temporada, calzado, bolsos, cinturones, carteras y piezas de bisutería. También se pueden encontrar mantas, sábanas, toallas y otros textiles para el hogar.

Mercadillo de Moaña (Pontevedra). E.E.

La oferta incluye igualmente utensilios de cocina, objetos de decoración y pequeños artículos domésticos. Como los vendedores pueden variar de una jornada a otra, el recorrido no siempre resulta idéntico.

La alimentación constituye otro de sus grandes reclamos. Embutidos, quesos, dulces, frutas, flores y plantas comparten espacio con el resto de mercancías.

Ese carácter cambiante forma parte del atractivo de los mercados ambulantes. Muchos visitantes acuden sin una compra concreta y recorren los puestos en busca de productos curiosos, precios interesantes o artículos difíciles de encontrar en los comercios convencionales.

Un mercado junto al mar

El emplazamiento diferencia a este mercadillo de otras citas similares. La cercanía de la Alameda, el puerto y el paseo marítimo permite continuar la jornada sin necesidad de utilizar el coche.

Después de realizar las compras, una de las mejores opciones consiste en caminar por el frente litoral y contemplar las vistas de la ría de Vigo. La costa de Moaña ofrece un paisaje en el que conviven playas, embarcaciones y pequeñas áreas portuarias.

La celebración del mercado también favorece la actividad de los establecimientos del centro. A los compradores de Moaña y otros municipios de O Morrazo se suman, especialmente durante el verano, quienes pasan sus vacaciones en las Rías Baixas.

Qué hacer después

La escapada puede continuar en las playas de A Xunqueira y O Con, dos arenales situados cerca del núcleo urbano. Ambas permiten descansar junto a la ría después de una mañana recorriendo los puestos.

Otra alternativa es sentarse a la mesa y descubrir la gastronomía marinera local. Pulpo, mejillones, camarones, nécoras y pescados forman parte de una cocina estrechamente vinculada a los productos de la ría.

Quienes prefieran conocer el patrimonio del municipio pueden acercarse a la iglesia de San Martiño de Moaña o a la iglesia de San Xoán de Tirán. Esta última se encuentra cerca del mar y conserva un entorno especialmente atractivo.

Más alejado del casco urbano aparece el conjunto megalítico de Chan da Arquiña. El espacio alberga una mámoa y un dolmen, además de una zona recreativa rodeada de naturaleza.

Moaña también cuenta con diferentes recorridos para caminar. Entre los más conocidos se encuentra la ruta del río da Fraga, que sigue el curso del agua y permite descubrir antiguos molinos entre la vegetación.

La combinación de mercado, costa, gastronomía y naturaleza convierte esta cita semanal en algo más que una mañana de compras. Es también una buena excusa para descubrir con calma una de las villas marineras de la península de O Morrazo.