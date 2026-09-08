Una de las grandes señas de identidad de Galicia es su gastronomía. Sus recetas van mucho más allá del popular pulpo á feira o del marisco y consiguen conquistar a quienes visitan la comunidad.

A lo largo del año se celebran numerosas fiestas dedicadas al pan, la empanada, la carne o el pescado. Tampoco faltan las citas que homenajean a productos tan cotidianos y versátiles como los huevos.

Una de ellas está dedicada a un plato tan clásico como los huevos rotos con patatas y chorizo. La celebración tendrá lugar el sábado 12 de septiembre y contará con degustaciones gratuitas, música y artesanía.

La cita se celebra en la parroquia de Ribeiras do Lea, perteneciente al municipio de Castro de Rei (Lugo). Vecinos y visitantes podrán disfrutar de una jornada repleta de actividades para todos los públicos.

Huevos rotos y artesanía

Ribeiras do Lea acogerá el próximo 12 de septiembre la IV Fiesta de los Huevos Rotos con Chorizo y Feria de Artesanía, que volverá a convertir esta localidad lucense en un punto de encuentro para los amantes de la gastronomía.

La cuarta edición combinará comida, música, artesanía y actividades tradicionales. Los organizadores tienen previsto freír más de 2.500 huevos a lo largo de toda la jornada.

IV Fiesta de los Huevos Rotos con Chorizo y Feria de ArtesaníaIV Fiesta de los Huevos Rotos con Chorizo y Feria de Artesanía. E.E.

Para la comida popular se han reservado entre 1.600 y 1.700 raciones. A ellas se sumarán entre 800 y 900 tapas gratuitas, que se repartirán durante una demostración culinaria celebrada en la sesión vermú.

Dos cocineros serán los encargados de preparar diferentes recetas con huevo, chorizo casero y productos de proximidad. Los asistentes podrán probarlas gratuitamente mientras conocen nuevas formas de combinar estos ingredientes.

Para participar en la comida popular será necesario adquirir las entradas de manera anticipada antes de la medianoche del 9 de septiembre. Los pases están disponibles en dos establecimientos colaboradores y en la plataforma Entradium.

No se venderán entradas en el propio recinto porque se ofrecerá un menú completo servido en mesa. Más de una veintena de personas trabajarán en la cocina para preparar y servir todas las raciones.

El precio será de 23 euros para los adultos y 15 euros para los niños de entre 3 y 15 años. Los menores de 3 años podrán disfrutar de la comida gratuitamente.

Programa de la fiesta

La programación de la fiesta comenzará por la mañana y se prolongará hasta las 20:00 horas:

11:30 horas: apertura de la Feira de Artesanía e Artesanía Alimentaria, donde se podrán conocer productos y oficios tradicionales de la zona.

11:45 horas: pasacalles musical protagonizado por el grupo Os Valouros .

. 12:00 horas: concentración de vespas clásicas y ruta por los diferentes núcleos de la parroquia. Esta actividad sustituirá a la habitual exposición de coches clásicos.

12:15 horas: demostraciones de artesanía tradicional gallega, con trabajos de herrería, cestería, cantería y tornería, entre otros.

13:00 horas: comienzo del showcooking con degustación gratuita de tapas elaboradas con huevo y chorizo.

13:30 horas: sesión vermú amenizada por el Dúo Belinda .

. 14:45 horas: celebración del Gran Xantar Popular bajo la carpa. El plato principal será de huevos rotos con chorizo, patatas, panceta y pimientos.

El menú también incluirá empanada de carne, agua, refrescos o vino, además de larpeira de postre y café con gotas. Cada comensal recibirá un plato conmemorativo de barro de 26 centímetros.

17:30 horas: actuación de la charanga Os Támega de Verín , en Ourense, seguida de juegos tradicionales y una nueva actuación del Dúo Belinda.

, en Ourense, seguida de juegos tradicionales y una nueva actuación del Dúo Belinda. 20:00 horas: entrega de premios a los ganadores de los juegos tradicionales y clausura de la celebración.

La fiesta está organizada por la Asociación de Vecinos de Ribeiras do Lea y cuenta con la colaboración del Concello de Castro de Rei, la Xunta de Galicia y Agacal.

Los organizadores esperan volver a reunir a miles de personas y superar el éxito de la pasada edición. Los visitantes podrán degustar distintas recetas y conocer de cerca algunos de los oficios tradicionales más representativos de Galicia.