Septiembre llega cargado de fiestas populares y citas gastronómicas que permiten aprovechar los últimos días del verano entre tapas, música y ambiente en las calles.

Entre los planes que se celebran estos días destaca una feria con 82 casetas repartidas por ocho zonas, que permanecerá abierta hasta el 13 de septiembre.

Cada bar o restaurante ofrece por 4 euros un pincho o tapa acompañado de bebida. La edición de este año suma además 18 negocios que participan por primera vez.

Se trata de la Feria de Día de Valladolid, uno de los grandes atractivos de las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo y una de las citas gastronómicas más conocidas de la ciudad.

Durante estas jornadas, vecinos y visitantes pueden recorrer diferentes enclaves probando las elaboraciones preparadas por los locales participantes.

82 casetas por la ciudad

La Feria de Día es uno de los grandes clásicos de las fiestas vallisoletanas y cada año reúne a miles de personas alrededor de sus casetas.

Comer, cenar o quedar para tomar varios pinchos se convierte durante estas fechas en uno de los planes más habituales entre familias, parejas y grupos de amigos.

Casetas de la Feria de Día de Valladolid. E.E.

La edición de 2026 mantiene algunos de sus enclaves más conocidos, aunque también incorpora nuevas ubicaciones.

Una de las áreas se extiende por la Plaza de Martí y Monsó, conocida popularmente como Plaza Coca, y las calles Calixto Fernández de la Torre, Campanas, Correos y Pasión.

En este entorno hay 10 casetas en las que se pueden degustar diferentes tapas y pinchos.

Otro de los espacios con mayor concentración es San Benito y su lateral, donde se reúnen hasta 11 bares y restaurantes en apenas unos metros.

Muy cerca se encuentran Fuente Dorada, la calle Ferrari y la calle Matías Sangrador, que se estrena este año dentro del recorrido.

Todo este entorno forma parte de la denominada zona 2, que suma en conjunto 19 casetas.

Las zonas con más casetas

La Plaza de la Universidad vuelve a ser otro de los grandes epicentros de la Feria de Día.

Este espacio, uno de los más concurridos durante las fiestas de Valladolid, cuenta con 10 casetas distribuidas alrededor de la plaza.

La zona 4 está formada por dos casetas en la calle Cadenas de San Gregorio, otras dos en la calle Solanilla y cinco entre el lateral de la Catedral y la Plaza de Portugalete.

La Acera de Recoletos también concentra una de las ofertas más amplias de esta edición, aunque dispone de menos casetas que en años anteriores.

En esta parte del recorrido hay 12 puestos gastronómicos, a los que se suman uno en la calle Rastro, tres en María de Molina y cuatro en la Plaza de Santa Ana.

El Paseo de Zorrilla también forma parte de la feria con siete locales situados en la zona del Lucense.

A ellos se añaden otro en la Avenida del Campo Grande y uno más en el número 3 del Paseo de Zorrilla.

El recorrido se completa con cuatro casetas en la Plaza de Santa Cruz y con el bar El Barco, que lleva sus pinchos y tapas a la terraza de la Plaza del Salvador.

Hasta el 13 de septiembre

La Feria de Día abrió sus casetas el 4 de septiembre y continuará formando parte de la programación de las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo durante los próximos días.

El recorrido permite ir enlazando diferentes zonas de la ciudad y convertir el tapeo en uno de los grandes planes de estas fiestas.

La cita gastronómica permanecerá abierta hasta el domingo 13 de septiembre, cuando cerrará a las 00:30 horas y pondrá fin a diez días de tapas, pinchos y ambiente festivo.