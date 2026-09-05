La despoblación ha convertido muchos núcleos rurales de España en una alternativa para quienes buscan alejarse del ritmo de las grandes ciudades.

Además de los pueblos que tratan de atraer nuevos habitantes, el mercado inmobiliario ofrece conjuntos rurales rehabilitados y preparados para ser ocupados.

Una de estas oportunidades se encuentra en la Ribeira Sacra, el territorio situado entre Lugo y Ourense conocido por sus viñedos, sus cañones fluviales y su patrimonio histórico.

Según recoge Quincemil, en esta zona ha salido a la venta una pequeña aldea formada por tres antiguas casas de labranza restauradas, una finca de unos 300 metros cuadrados y vistas al cañón del Sil.

Así es la aldea

El conjunto está comercializado por la inmobiliaria Aldeas Abandonadas por un precio total de 375.000 euros. Las tres viviendas se encuentran rehabilitadas y listas para entrar a vivir.

La finca de unos 300 metros cuadrados funciona como jardín común y permite acceder directamente a dos de las casas.

La vivienda principal, de 250 m², dispone de cinco habitaciones con baño privado, tres salones, cocina, porche, balcón y salida al jardín.

La segunda casa tiene 60 metros cuadrados y cuenta con dos habitaciones dobles, una de ellas con sala de estar integrada, además de baño, cocina y patio delantero.

La tercera vivienda se distribuye en dos habitaciones dobles, salón, cocina y porche con acceso al jardín compartido.

La calefacción y el agua caliente funcionan con gasóleo. Para ello, el conjunto dispone de dos calderas y dos depósitos.

Las tres casas también cuentan con estufas de leña, carpintería de madera y ventanas con acristalamiento Climalit.

Aunque el anuncio no revela su ubicación exacta, la inmobiliaria asegura que el conjunto tiene buenos accesos y se encuentra a unos 21 kilómetros de la ciudad de Ourense.

Casas restauradas

Las fotografías del anuncio muestran que las viviendas presentan un buen estado de conservación y mantienen buena parte de su estética tradicional.

En el exterior hay una zona destinada al aparcamiento, una amplia balconada con vistas al paisaje y diferentes espacios para aprovechar el jardín.

El interior conserva elementos característicos de la arquitectura gallega, como paredes de piedra y vigas de madera en los techos, que aportan calidez a las estancias.

Uno de los salones también dispone de chimenea y una zona de descanso con sofá, butaca y mesa, pensada para reunirse durante los meses más fríos.

El resto de las habitaciones mantiene el mismo estilo rústico, con espacios amplios, mobiliario tradicional y una decoración acorde con el entorno.

Qué ver en la Ribeira Sacra

La propiedad se encuentra en la Ribeira Sacra, una zona de gran valor natural e histórico que se extiende por las provincias de Lugo y Ourense.

Uno de los lugares cercanos más conocidos es Os Peares, donde confluyen los ríos Miño y Sil. La localidad está rodeada de viñedos y conserva un característico puente de hierro pintado de azul.

La Ribeira Sacra es un impresionante destino natural y cultural situado entre el sur de la provincia de Lugo y el norte de Ourense. E.E.

También destaca el Monasterio de Santo Estevo de Ribas de Sil, documentado desde el siglo X y declarado Monumento Histórico-Artístico.

El conjunto sobresale por su iglesia románica y sus tres claustros, en los que se combinan elementos románicos, góticos y renacentistas. Actualmente alberga el Parador de Santo Estevo.

Otro de los puntos de interés es el embarcadero de Santo Estevo, desde donde parten diferentes rutas en barco y catamarán por el río Sil.

Estos recorridos permiten contemplar desde el agua las laderas cubiertas de viñedos y las paredes rocosas que conforman el cañón.

La zona también cuenta con numerosos miradores. Entre los más conocidos se encuentran Pena do Pobre, Vilouxe, Cabezoás y el mirador de la Columna.

Desde Vilouxe se obtiene una panorámica especialmente completa del meandro de Coto das Boedas, uno de los paisajes más representativos de la Ribeira Sacra.

Naturaleza, patrimonio y tranquilidad se combinan así en un enclave pensado para quienes buscan cambiar de vida y alejarse del bullicio urbano.