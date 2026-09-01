La Costa Blanca es uno de los destinos más populares del Mediterráneo para quienes buscan combinar buen tiempo, mar y tranquilidad. Sus calas y urbanizaciones exclusivas también han atraído a numerosos rostros conocidos.

Uno de ellos es Pablo Motos, que desde hace años encuentra en Jávea uno de sus lugares favoritos para desconectar. El municipio alicantino supera los 30.000 habitantes y cuenta con algunos de los paisajes más reconocibles de la Marina Alta.

El presentador de El Hormiguero posee una vivienda en esta localidad, concretamente cerca del Cabo de la Nao, una de las zonas residenciales más cotizadas de la costa.

Jávea, también conocida oficialmente como Xàbia, combina acantilados, pequeñas calas de aguas transparentes, patrimonio histórico y un litoral que en 2026 presume de tres playas con Bandera Azul.

Una villa junto al Cabo de la Nao

La casa de vacaciones de Pablo Motos se encuentra en Balcón al Mar, una conocida urbanización situada en el entorno del Cabo de la Nao y frente al Mediterráneo.

El presentador confió el proyecto a Villas de Lujo, una empresa con sede en Dénia especializada en la construcción y mantenimiento de viviendas residenciales de alta gama.

La intervención fue mucho más allá de una reforma convencional. La construcción que ocupaba anteriormente la parcela fue derribada por completo para levantar una nueva vivienda adaptada a los gustos y necesidades del presentador.

El propio Motos ha hablado públicamente del proyecto en un vídeo testimonial realizado para la constructora, en el que explicó que una de sus mayores preocupaciones era elegir a quién confiar una inversión de estas características.

Finalmente, apostó por la compañía después de conocer otros de sus trabajos y destacó posteriormente que la vivienda se entregó cumpliendo el plazo, el presupuesto y la calidad acordados.

La ejecución fue especialmente rápida para una obra de esta envergadura. Según relató el presentador, la nueva casa estuvo terminada en aproximadamente seis meses.

La relación con la empresa continuó después de finalizar los trabajos, ya que Villas de Lujo también se ha ocupado del mantenimiento integral de la propiedad.

La vivienda se ha convertido así en el particular refugio de Pablo Motos en la Costa Blanca, al que acude durante sus periodos de descanso y donde también ha disfrutado de encuentros con amigos.

Qué ver en Jávea

Más allá de sus playas, Jávea conserva un interesante patrimonio histórico. Su casco antiguo permite descubrir el pasado medieval del municipio entre calles estrechas, fachadas tradicionales y edificios de piedra.

Uno de sus monumentos más destacados es la iglesia-fortaleza de San Bartolomé, situada en pleno centro histórico y declarada Bien de Interés Cultural.

También merece una visita el Ayuntamiento, levantado en el siglo XVIII, además del entramado de calles que rodea el antiguo núcleo amurallado de la localidad.

Otro de los símbolos del municipio son los Molinos de la Plana, situados sobre el cabo de San Antonio. El conjunto está formado por once antiguos molinos de viento construidos en diferentes épocas desde el siglo XIV.

Aunque actualmente ya no conservan sus aspas ni las estructuras de madera originales, su ubicación permite contemplar una amplia panorámica de Jávea y el Mediterráneo.

El Cabo de la Nao es otro de los lugares imprescindibles. Se trata del punto más oriental de la provincia de Alicante y está dominado por un faro levantado sobre grandes acantilados.

Desde sus miradores se puede observar buena parte del litoral y, cuando las condiciones meteorológicas son favorables, distinguir incluso la silueta de Ibiza en el horizonte.

Al norte se encuentra el cabo de San Antonio, que separa las bahías de Jávea y Dénia. Sus acantilados forman parte de uno de los paisajes más característicos de esta zona de la Marina Alta.

Muy cerca, aunque ya dentro del término municipal de Dénia, se encuentra la Torre del Gerro. Esta construcción defensiva del siglo XVI servía para vigilar la costa frente a las incursiones de piratas y corsarios.

La torre, situada al final de Les Rotes, conserva en su fachada el escudo de armas de Carlos I y actualmente forma parte de varias rutas senderistas de la zona.

Tres playas con Bandera Azul

El litoral es uno de los principales motivos por los que Jávea multiplica su población durante los meses de verano. Grandes playas, pequeñas calas y paredes rocosas se suceden a lo largo de su costa.

En 2026, el municipio cuenta con tres playas reconocidas con Bandera Azul: El Arenal, La Granadella y La Grava.

El Arenal recuperó este año el distintivo, mientras que La Granadella y La Grava volvieron a conservar uno de los reconocimientos ambientales más conocidos del litoral europeo.

La playa del Arenal es una de las más populares y concurridas. Su extensión de arena contrasta con buena parte del resto de la costa de Jávea, dominada por grava, roca y pequeñas calas.

La Granadella se encuentra rodeada de vegetación y acantilados. Sus aguas transparentes la han convertido también en un enclave habitual para practicar snorkel, kayak y otras actividades acuáticas.

Por su parte, La Grava se encuentra junto al núcleo del puerto y ofrece una alternativa más urbana, con restaurantes y servicios muy próximos al paseo marítimo.

A ellas se suman enclaves como Cala Blanca, Cala Sardinera o la playa del Benissero, que permiten descubrir una costa mucho más rocosa y recortada.

El entorno natural continúa hacia el interior con el Parque Natural del Montgó, uno de los espacios protegidos más importantes de la zona y recorrido por diferentes senderos.

Mar, naturaleza, patrimonio y algunas de las calas más conocidas de Alicante explican por qué Jávea se ha convertido en uno de los destinos predilectos de Pablo Motos para alejarse durante unos días de los platós de televisión.