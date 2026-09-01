La empanada gallega es una de esas recetas sencillas capaces de reunir a familias enteras alrededor de una mesa. Con rellenos de carne, pescado o marisco, este clásico de la gastronomía popular también protagoniza numerosas fiestas en Galicia, donde cada localidad conserva sus propias recetas y tradiciones.

Una de ellas tendrá lugar este 3 de septiembre en la provincia de A Coruña. Una cita que combina degustaciones, música tradicional y ese ambiente de romería que todavía forma parte de muchos de los pueblos gallegos.

Hablamos de Carral, que celebrará la LI Festa da Empanada de Carral e do Folclore Galego, una fiesta con más de medio siglo de historia en la que los hornos locales vuelven a convertirse en protagonistas.

Empanadas para todos los gustos

La celebración comenzará a las 18:30 horas en el Campo da Feira, donde los asistentes podrán probar las elaboraciones preparadas por Panadería Mercedes, Panadería Pedro Fernández y Panadería Carral Rosmar.

Sobre las mesas habrá opciones para prácticamente todos los gustos. Desde empanadas de atún o bacalao hasta otras de pollo, pulpo y zamburiñas, entre las diferentes variedades previstas para la jornada.

No es casualidad que esta fiesta se celebre precisamente en esta localidad. Carral mantiene desde hace siglos una estrecha relación con el pan y la empanada, dos productos que han dejado huella tanto en su gastronomía como en la economía tradicional del municipio.

Una tarde de folclore gallego

La comida compartirá protagonismo con la música. Desde el comienzo de la fiesta y hasta las 20:30 horas, varias agrupaciones pasarán por el Campo da Feira para recuperar sonidos ligados a la cultura popular de Galicia.

O Rueiro de Tabeaio abrirá las actuaciones a las 18:30 horas y, media hora después, llegará el turno de As Cantareiras das Encrobas. Xosó actuará a las 19:45 horas y el Grupo de Música Tradicional Arnela cerrará el programa a las 20:30.

Gaitas, voces y melodías tradicionales acompañarán así una tarde concebida alrededor de la mesa, convirtiendo la degustación en una oportunidad para acercarse también al folclore de la zona.

La tierra de los molinos

La tradición panadera de Carral se entiende todavía mejor si se aprovecha esta ocasión para recorrer también sus alrededores. El agua tuvo durante siglos un papel fundamental para mover los molinos en los que el grano terminaba convertido en harina.

Uno de los mejores lugares para descubrir ese pasado es Costa da Égoa, un conjunto etnográfico escondido entre la vegetación y atravesado por las aguas del río Abelleira.

En este entorno se conservan 14 molinos hidráulicos, creando un paisaje donde naturaleza e historia avanzan prácticamente de la mano. Sus senderos permiten caminar entre antiguas construcciones mientras el sonido del agua acompaña buena parte del recorrido.

Naturaleza alrededor de Carral

Quienes quieran alargar la escapada pueden acercarse también al entorno del Monte Xalo, una de las elevaciones más destacadas de esta parte de la provincia de A Coruña.

Desde sus zonas más altas se abren panorámicas hacia distintos puntos de la comarca, mientras que en sus alrededores permanecen restos megalíticos que recuerdan que estas tierras estuvieron habitadas desde tiempos muy antiguos.

También merece una parada el Castro das Travesas, uno de los asentamientos arqueológicos más interesantes del municipio por sus dimensiones y estado de conservación.

Así, la Festa da Empanada puede convertirse en mucho más que una tarde dedicada a probar uno de los grandes clásicos de la cocina gallega. Entre molinos, senderos, historia y música tradicional, Carral ofrece suficientes motivos para aprovechar la celebración y descubrir con calma este rincón de A Coruña.