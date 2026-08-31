Durante el primer fin de semana de septiembre, una ciudad gallega retrocede varios siglos para recuperar durante dos días su pasado medieval.

Miles de personas vestidas de época, mercados, antiguos oficios, comidas en la calle y torneos a caballo forman parte de una celebración que cada año transforma por completo el casco histórico.

Se trata de la Feira Franca de Pontevedra, que celebrará su XXV edición los días 4 y 5 de septiembre de 2026. Este año, además, la fiesta estará dedicada a las tabernas.

El origen de la celebración se encuentra en 1467, cuando el rey Enrique IV de Castilla concedió a Pontevedra el privilegio de organizar un mercado libre de impuestos durante un mes.

La ciudad recuperó este episodio histórico en el año 2000 y, desde entonces, la Feira Franca se ha convertido en una de sus citas más multitudinarias. Las últimas ediciones han llegado a reunir a más de 100.000 visitantes.

Además, desde 2013 está reconocida como Fiesta de Interés Turístico de Galicia y tiene como escenario principal la zona monumental de Pontevedra.

Mercado y antiguos oficios

El sábado 5 de septiembre será el gran día de la Feira Franca. A partir de las 11:30 horas abrirán el mercado medieval y la muestra de oficios tradicionales.

La avenida de Santa María concentrará el mercado de artesanía, mientras que las plazas de A Ferraría, A Pedreira y O Peirao estarán dedicadas a los oficios y talleres.

Los puestos de alimentación se repartirán por la Alameda, la plaza de España, Montero Ríos, A Ferraría, Pasantería y la plaza de Curros Enríquez.

En las demostraciones participarán profesionales de actividades tradicionales como la tonelería, la alfarería, la cestería, la herrería, la carpintería, la cantería o el trabajo del cuero.

También habrá rederas, hilanderas, encajeras, tallistas y especialistas en carpintería de ribera, entre otros oficios vinculados al pasado de la ciudad.

La edición de 2026 tendrá a las tabernas como hilo conductor. La temática estará presente tanto en la ambientación de los espacios como en las actividades organizadas por establecimientos y participantes

Una de las estampas más reconocibles volverá a ser la de las comidas y cenas en la calle. Familias y grupos de amigos preparan mesas siguiendo una estética inspirada en la segunda mitad del siglo XV.

Para mantener la ambientación, la organización establece incluso normas sobre los materiales, la vajilla y la vestimenta que deben utilizar quienes participan en estas comidas.

Dos grandes torneos medievales

La programación comenzará el viernes 4 de septiembre a las 19:00 horas, cuando los pregoneros a caballo recorrerán el centro histórico para anunciar el inicio de la XXV edición.

A las 22:00 horas, la plaza de A Ferraría acogerá el espectáculo inaugural As Tabernas, a cargo de la compañía Pablo Méndez Performance.

El sábado, la actividad arrancará a las 11:00 horas con el desembarco de la cerveza de O Ollo Redondo en el puente de O Burgo.

Media hora después abrirán los mercados y, a las 12:00 horas, comenzará la recreación del transporte del vino por las calles del centro.

Uno de los grandes atractivos llegará por la tarde. La plaza de toros será escenario de dos grandes torneos medievales, programados a las 17:30 y a las 20:00 horas.

La compañía Hípica Celta será la encargada de las exhibiciones y la entrada será gratuita hasta completar aforo, con acceso por las puertas 2, 3 y 6.

El programa incluye además demostraciones de esgrima, tiro con arco, música medieval, cuentacuentos, bailes y numerosos pasacalles por el centro histórico.

También habrá carruseles medievales, juegos tradicionales, talleres creativos, una ludoteca y un campamento medieval con propuestas especialmente dirigidas a los niños.

Una ciudad convertida en el siglo XV

Uno de los elementos que diferencia a la Feira Franca de otros mercados medievales es la implicación de los propios vecinos.

Vestirse con ropa de época no es obligatorio para acudir, pero miles de personas lo hacen cada año y convierten calles y plazas en un enorme escenario inspirado en el siglo XV.

Quienes tengan previsto visitarla deben tener en cuenta la elevada afluencia de público, especialmente durante el sábado, cuando se concentra buena parte de la programación.

Calzado cómodo y acudir con tiempo son dos recomendaciones especialmente útiles para recorrer los mercados, contemplar los antiguos oficios y disfrutar de los espectáculos repartidos por el casco histórico.

Durante los días 4 y 5 de septiembre, Pontevedra volverá así a recordar el privilegio comercial concedido en 1467 con una celebración que combina historia, gastronomía y espectáculos en pleno centro de la ciudad.