Los mercadillos se convierten cada fin de semana en un plan diferente para quienes buscan combinar compras, gastronomía y ocio. Durante el verano, algunos incluso trasladan su actividad a las últimas horas del día para evitar el calor.

Es lo que sucede con el Mercat del Riurau, que cada domingo de verano reúne a productores y artesanos en Jesús Pobre, entidad local menor perteneciente al municipio alicantino de Dénia.

El mercado se celebra en el entorno del Riurau del Senyoret, una construcción tradicional vinculada a la historia agrícola de la Marina Alta. Allí se dan cita agricultores, artesanos y pequeños productores de la comarca.

Durante los meses de verano abre de 18:00 a 23:00 horas todos los domingos, incluidos los primeros domingos de cada mes. El resto del año recupera su horario de mañana, de 9:00 a 14:00 horas.

En este último periodo, el Mercat del Riurau no se celebra el primer domingo del mes, cuando el espacio acoge la Fira de Brocanters, dedicada a las antigüedades y el coleccionismo.

Artesanía y productos de proximidad

Uno de los principales atractivos del Mercat del Riurau es su apuesta por los productos de proximidad y por la venta directa, reduciendo la presencia de intermediarios.

En sus puestos se pueden encontrar frutas y verduras de temporada, pan, mermeladas caseras, aceite, vino, cocas y dulces tradicionales, además de diferentes piezas de artesanía. La oferta va cambiando en función de la temporada y de la producción local.

El objetivo es apoyar a pequeños agricultores y productores y, al mismo tiempo, ofrecer al visitante la posibilidad de conocer quién está detrás de aquello que compra.

Además, las actividades culturales que acompañan habitualmente al mercado contribuyen a crear un ambiente festivo, especialmente durante las tardes y noches de verano.

Comida local y música

La gastronomía también ocupa un lugar destacado. Durante la visita es posible probar algunos productos característicos de la Marina Alta y descubrir recetas muy vinculadas a esta parte de Alicante.

Entre ellas destacan las cocas tradicionales, además de panes, pastissets y otros productos elaborados por pequeños productores. También pueden encontrarse vinos y otros alimentos procedentes de la comarca.

Todo ello convierte la visita en algo más que una jornada de compras. El ambiente, las propuestas gastronómicas y las actividades culturales hacen que el mercado sea un plan para disfrutar en pareja, con amigos o en familia.

En verano, además, su horario permite recorrer los puestos al caer la tarde y permanecer en el recinto hasta las 23:00 horas.

Qué ver en Jesús Pobre

La visita al mercado también puede aprovecharse para conocer Jesús Pobre, situado a unos 10 kilómetros del centro de Dénia y rodeado de viñedos, almendros y campos de cultivo.

Su entorno se encuentra muy ligado al Parque Natural del Montgó y permite combinar el paso por el mercado con paseos y pequeñas rutas por los alrededores.

Jesús Pobre, una EATIM perteneciente a Dénia, en Alicante. E.E.

Entre los lugares de interés destacan los Tres Molins, situados en el Tossalet dels Molins, a unos 158 metros sobre el nivel del mar.

Estos tres antiguos molinos de viento fueron construidos aproximadamente entre 1650 y 1708 y se utilizaban para moler trigo y producir harina. Su posición permitía aprovechar los diferentes vientos que atravesaban esta zona de la Marina Alta.

Otro punto destacado es el propio Riurau del Senyoret, construido en el siglo XIX y posteriormente restaurado. Los riuraus son una de las construcciones rurales más características de la comarca y estuvieron estrechamente relacionados con la producción de pasa.

sí, acercarse al Mercat del Riurau durante una tarde de verano permite combinar en una misma visita artesanía, productos locales, gastronomía, música y patrimonio en uno de los entornos rurales más próximos a Dénia.