Los huevos fritos con patatas y chorizo forman una combinación sencilla, pero capaz de reunir a decenas de personas alrededor de una mesa. En Galicia, estos platos populares también se convierten en protagonistas de numerosas fiestas gastronómicas.

Una de las últimas citas del verano llegará a Goián, una parroquia de Tomiño, en Pontevedra, donde se prepara un fin de semana con gastronomía y diferentes propuestas de ocio.

El sábado 29 de agosto se celebrará la primera Festa do Ovo Frito, Chourizo e Patacas, organizada por la Comisión dos Remedios. La degustación comenzará a las 19:30 horas y tendrá un aforo limitado.

Un menú por 10 euros

El plato principal estará compuesto por huevos fritos, chorizo criollo y patatas, una combinación tradicional pensada para disfrutar sin demasiadas complicaciones.

El menú también incluirá una bebida a elegir y postre. Todo ello tendrá un precio de 10 euros por persona, por lo que se recomienda reservar mesa con antelación para no quedarse sin sitio.

Esta será la primera edición de una fiesta que busca convertir uno de los platos más reconocibles de la cocina casera en el gran protagonista de la jornada.

Los huevos se servirán recién hechos y acompañados por las patatas y el chorizo, en una propuesta contundente con la que despedir el mes de agosto.

Fiesta durante tres días

La cita gastronómica será el plato fuerte, aunque no llegará sola. La programación comenzará el viernes 28 de agosto con el denominado Terraceo, que abrirá el fin de semana festivo en Goián.

El sábado, después de la degustación, la plaza Pintor Antonio Fernández acogerá un espectáculo de videomapping. La proyección está prevista para las 22:30 horas.

La actividad continuará el domingo 30 de agosto con el regreso del tradicional bingo social. La partida comenzará a las 17:30 horas y cerrará tres días de propuestas para vecinos y visitantes.

La Comisión dos Remedios ya ha anunciado otras citas para los próximos meses. Del 9 al 11 de octubre se celebrará el Oktoberfest, mientras que el 31 de octubre regresará la fiesta Floppy’s con motivo de Halloween.

Una visita junto al Miño

La fiesta también puede ser una buena excusa para conocer Goián, el segundo núcleo urbano más importante de Tomiño y uno de los puntos gallegos más próximos a la frontera portuguesa.

En el centro se encuentra la plaza Pintor Antonio Fernández, presidida por la iglesia parroquial del siglo XVIII. Desde allí parte la avenida Ordóñez, donde todavía se conservan varias casas indianas.

El paseo conduce hacia el río Miño, desde cuya ribera puede contemplarse la localidad portuguesa de Vilanova de Cerveira. Ambas orillas están comunicadas por el puente internacional de la Amistad.

Otro de los lugares más interesantes es el Espazo Fortaleza de San Lourenzo, levantado alrededor de una antigua construcción defensiva y recuperado para el uso público.

La zona cuenta con una playa fluvial, terrazas con vistas al Miño, parque infantil y varios recorridos para descubrir el entorno. El fuerte y sus murallas recuerdan la importancia estratégica que tuvo esta frontera durante siglos.

Así, la primera Festa do Ovo Frito, Chourizo e Patacas permitirá combinar una cena popular por 10 euros con un recorrido por uno de los enclaves más singulares del Baixo Miño.