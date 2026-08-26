Los mercadillos renacentistas recrean el ambiente de los siglos XV y XVI mediante puestos de artesanía, gastronomía, música y personajes vestidos de época. Una de estas citas podrá visitarse hasta el próximo 30 de agosto.

Se trata del Mercadillo Renacentista de La Puebla de Montalbán, en Toledo. La localidad regresará durante unos días a los tiempos de Fernando de Rojas, autor al que tradicionalmente se atribuye La Celestina.

Del 28 al 30 de agosto de 2026, la Plaza de la Glorieta y sus calles próximas se llenarán de puestos, pasacalles y espectáculos para todas las edades. El monumento dedicado al escritor presidirá el centro de la celebración.

El Mercado Celestinesco forma parte del XXVIII Festival Celestina, que se desarrolla entre el 21 y el 30 de agosto. Su programación utiliza plazas, cuevas, bodegas y edificios históricos como escenarios.

El mercadillo ocupará el último fin de semana del festival. Durante tres días, el público podrá recorrer los puestos y asistir a exhibiciones de cetrería, representaciones callejeras y espectáculos nocturnos.

Artesanía y gastronomía

El mercado abrirá el viernes 28 de agosto a las 19:00 horas. Los puestos de madera y la decoración de inspiración renacentista transformarán el centro de La Puebla de Montalbán.

La artesanía tendrá una presencia destacada. Los visitantes podrán encontrar cerámica, marroquinería, joyería de autor, juguetes de madera, jabones naturales, cosmética vegetal, complementos y artículos decorativos.

El recorrido también permitirá conversar con los vendedores y conocer los materiales y técnicas empleados. Este contacto directo con los artesanos es uno de los principales atractivos de este tipo de mercados.

La oferta se completará con los puestos de gastronomía y alimentación. Habrá carnes a la brasa, embutidos, quesos, mieles, panes artesanales y diferentes dulces tradicionales.

A esta propuesta se sumará un concurso de tapas organizado durante el sábado 29 y el domingo 30 de agosto. Distintos establecimientos hosteleros del municipio prepararán pequeñas elaboraciones para la ocasión.

La visita podrá combinar así las compras en el mercado con una ruta gastronómica por los bares y restaurantes de La Puebla de Montalbán.

Cetrería, pasacalles y fuego

La inauguración comenzará con un pasacalles protagonizado por juglares, cantares y romances. Desde ese momento, músicos y personajes de época animarán las calles mientras permanecen abiertos los puestos.

Las exhibiciones de cetrería serán uno de los principales reclamos. El público podrá contemplar el vuelo de distintas aves y conocer parte del trabajo que realizan sus cuidadores.

Estas demostraciones también permitirán descubrir una práctica con siglos de historia, estrechamente relacionada con la nobleza durante las épocas medieval y renacentista.

La programación del viernes incluirá El dragón guardián de la Torre, un espectáculo de gran formato, y Los guardianes del Dragón. La jornada terminará con juglares, personajes históricos y conjuros de fuego.

El sábado 29 de agosto concentrará el mayor número de actividades. Habrá exhibiciones de cetrería por la mañana, por la tarde y por la noche, además de pasacalles musicales y representaciones.

Los más pequeños podrán participar en sesiones de cuentacuentos y disfrutar de números de circo y humor. Por las calles aparecerán alcahuetes, hechiceros y juglares relacionados con el universo de La Celestina.

Gran parte de la animación se desarrollará entre los propios puestos. De esta manera, los visitantes podrán encontrarse con músicos y personajes mientras recorren el mercado.

El dragón volverá a desfilar por las calles y la noche terminará con Llamas de amor y desventura, un montaje en el que el fuego y los efectos visuales tendrán un papel protagonista.

El último día del mercado

El domingo 30 de agosto regresarán la música, la cetrería, los cuentacuentos, el circo y los malabares infantiles. La programación mantendrá su carácter familiar hasta el cierre.

Personajes como el consejero del romance, el matasanos y un escudero soñador se mezclarán con el público antes del último desfile del dragón.

La clausura reunirá a músicos e intérpretes para despedir el Mercado Celestinesco hasta la próxima edición. El acto también pondrá fin a los diez días de actividades del festival.

El Festival Celestina nació para poner en valor la obra de Fernando de Rojas y su vinculación con La Puebla de Montalbán. Con los años ha incorporado teatro, música, literatura y diferentes propuestas relacionadas con la historia del municipio.

El mercadillo completa esta programación trasladando la ambientación renacentista a las calles. Artesanía, gastronomía y espectáculos convivirán durante todo el fin de semana en el casco histórico de la localidad.