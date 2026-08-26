Galicia despide agosto con algunas de sus citas gastronómicas más esperadas. El marisco vuelve a ocupar un lugar destacado en una comunidad donde estos productos están estrechamente ligados a la tradición y a la economía de numerosas localidades costeras.

Una de las celebraciones que todavía quedan por disfrutar este verano tiene como protagonista a la almeja roja. Durante tres días, este producto podrá probarse en distintas recetas acompañado de música tradicional.

La cita es la Fiesta Gastronómica de Exaltación de la Almeja Roja, que tendrá lugar del 28 al 30 de agosto de 2026 en el Puerto do Xufre, en A Illa de Arousa (Pontevedra).

La celebración alcanza este año su XVIII edición y volverá a reunir a vecinos y visitantes alrededor de uno de los productos vinculados a la actividad marisquera de la isla.

Tres días de almejas

Las carpas instaladas para la ocasión concentrarán buena parte de la actividad gastronómica durante el último fin de semana de agosto.

El programa arrancará el viernes 28 de agosto con la degustación de almeja roja, que podrá adquirirse mediante los tickets puestos a disposición de los asistentes.

La fiesta continuará el sábado 29, cuando se podrán probar diferentes recetas elaboradas con este bivalvo.

Entre las propuestas anunciadas se encuentran las fabas con almejas, las almejas con fideos, a la marinera y al ajillo, cuatro formas muy diferentes de disfrutar del mismo producto.

El domingo 30 de agosto llegará la última jornada, nuevamente con las carpas gastronómicas como uno de los principales puntos de encuentro.

La comida no será el único reclamo. A lo largo de los tres días están previstas actuaciones de grupos de música tradicional, que acompañarán las degustaciones y completarán el ambiente festivo.

Un puerto marinero

El lugar elegido para celebrar la fiesta no es casual. El Puerto do Xufre es el principal puerto de A Illa de Arousa y uno de los espacios donde mejor se aprecia la estrecha relación del municipio con el mar.

Allí se concentra buena parte de la actividad pesquera de la localidad y se encuentra también su lonja, por la que pasan diferentes productos procedentes de la ría.

Almejas, navajas, camarones, nécoras, pulpo o pescado forman parte de la actividad cotidiana de un municipio cuya economía ha estado históricamente vinculada a los recursos marinos.

A Illa de Arousa cuenta, además, con cuatro puertos destinados principalmente a tareas relacionadas con la pesca y el marisqueo: O Xufre, Ribeira do Chazo, Cabodeiro y O Naval.

Celebrar una fiesta dedicada a la almeja precisamente junto a uno de estos puntos permite acercar el producto al mismo entorno marinero del que forma parte.

Despedir agosto

La fiesta llega prácticamente al final del calendario gastronómico estival y ofrece un plan diferente para quienes quieran despedir agosto disfrutando del marisco gallego.

El formato es sencillo: carpas, mesas, diferentes preparaciones de almeja y música tradicional durante tres jornadas consecutivas.

Además, los platos podrán adquirirse mediante tickets a precios populares, siguiendo el modelo habitual de este tipo de celebraciones gastronómicas.

Desde el viernes 28 hasta el domingo 30, la almeja roja será así la protagonista absoluta del Puerto do Xufre en una nueva edición de una de las citas gastronómicas del verano en A Illa de Arousa.