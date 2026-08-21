Cada agosto, cuando el verano llega a su fin, hay en Galicia una cita que muchos esperan con ganas.

En un pequeño puerto de la ría de Ferrol, la cofradía del lugar monta una gran carpa junto al muelle para recibir a vecinos y visitantes con marisco de la zona, a precios pensados para que todo el mundo pueda probarlo.

No es solo comer y ya está. El fin de semana viene con música en directo, actividades para los niños, una regata y una carrera popular, y cada año parece sumar más gente, de dentro y de fuera de la comarca.

Detrás de todo esto hay una entidad que lleva más de cien años trabajando en el mar.

Se trata de la Festa do Marisco de Barallobre, que organiza la Cofradía de Barallobre, en Fene (A Coruña), este año los días 22 y 23 de agosto en el puerto del pueblo.

Más de cien años trabajando la ría

La Cofradía de Barallobre se fundó el 11 de septiembre de 1923, así que es una de las entidades más antiguas de Fene y de toda la comarca.

Desde entonces se ha ocupado de sembrar, cuidar y recoger el marisco de la ría, un trabajo del que hoy viven varios cientos de personas en la zona, aunque el sector no lo tiene fácil: la salinidad del agua ha bajado y con ella la producción de los últimos años.

Por eso, en parte, la cofradía ha apostado por fiestas como esta: para dar salida y visibilidad a productos como la vieira, la zamburiña, la navaja o el carneiro, y de paso, enseñar a quien viene la historia y la cultura de la zona.

Marisco, música y una degustación de ostra

Durante esos dos días, el puerto de Barallobre se llena de puestos con marisco de la ría a precios populares, música en directo, juegos para los niños y actividades deportivas como la regata y la carrera.

La propia cofradía lo describe como un encuentro para celebrar el mar, el marisqueo artesanal y los sabores de la ría.

Una de las actividades ya confirmadas es la presentación del recetario "A ostra do Ártabro", con una degustación de ostra rizada, fresca y en conserva, el sábado 22 a partir de las 11:30 horas, en el propio puerto.

En ediciones anteriores, el menú ha incluido platos como empanada de pulpo, vieira, navajas, carneiro, almejas y paella de marisco, con raciones que suelen rondar entre los 5 y los 13 euros.

La música también tiene su peso en la fiesta. En años anteriores, la animación corrió a cargo de los gaiteiros de Airiños de Fene y de varios grupos que se turnaron durante el fin de semana.

Para los más pequeños suele haber también talleres, hinchables y alguna fiesta de la espuma, pensados para que la cita sea un plan familiar de principio a fin.