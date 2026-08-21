Un año más, Castell d’Aro, en el interior de la Costa Brava, volverá a viajar varios siglos atrás con la celebración de uno de sus eventos más esperados del verano.

El Mercado Medieval de Castell d’Aro tendrá lugar los días 22 y 23 de agosto de 2026, cuando las calles y plazas de este núcleo histórico de Girona se transformarán en un gran escenario inspirado en la Edad Media.

La cita celebra este año su 25.º aniversario y contará con entrada gratuita. El mercado abrirá ambos días de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas.

Además, la feria se desarrolla en uno de los conjuntos patrimoniales más destacados del Baix Empordà. El núcleo antiguo de Castell d'Aro está declarado Bien Cultural de Interés Nacional.

Una feria con 100 puestos

Durante todo el fin de semana, las calles se llenarán con 100 puestos de artesanía y alimentación, a los que se sumarán demostraciones de antiguos oficios, zonas de restauración y numerosas actividades.

Uno de los grandes atractivos es precisamente el escenario en el que se celebra. El Castillo de Benedormiens, cuyos orígenes se remontan al siglo XI, será uno de los principales protagonistas junto con la iglesia de Santa María y las plazas del centro histórico.

A todo ello se añadirán personajes vestidos de época, recreaciones históricas y espectáculos que permitirán al visitante adentrarse en la ambientación medieval mientras recorre el mercado.

La programación también está pensada para las familias. Habrá talleres y juegos infantiles, un campamento medieval y diferentes actividades participativas para los más pequeños.

La música y el teatro tendrán igualmente un papel destacado. Durante las dos jornadas habrá pasacalles, espectáculos callejeros y actuaciones repartidas por diferentes rincones de Castell d'Aro.

La propuesta combina así patrimonio, artesanía, gastronomía y espectáculos en un entorno histórico que durante dos días cambiará por completo su aspecto habitual.

Actividades permanentes

Además de los espectáculos programados, durante el mercado habrá distintas propuestas que podrán visitarse a lo largo de las dos jornadas.

En el Antiguo Casino se instalará una exposición dedicada a la Baja Edad Media, organizada por Alma Cubrae, grupo especializado en recreación histórica

Espectáculo de fuego durante el Mercado Medieval de Castell d’Aro. E.E.

La plaza Poeta Sitjar acogerá un taller de circo y el campamento medieval, mientras que el entorno del Castillo de Benedormiens y la plaza de la Constitució albergarán la instalación familiar Pequeños constructores.

La feria de productos de artesanía y alimentación se extenderá por las calles del núcleo antiguo y la plaza Poeta Sitjar.

También habrá demostraciones de oficios tradicionales relacionados con la forja, la cera, la apicultura medieval, el vidrio soplado y los tintes.

A estas propuestas se sumará el socarrat, una técnica tradicional de decoración sobre piezas cerámicas, además de talleres infantiles de flores de cera y elaboración de colgantes.

Programa de mañana

El sábado, la actividad comenzará a las 10:30 horas con el pregón inaugural de Gerau de Lledó, último castellano del Castillo de Benedormiens, en la plaza de Santa María.

A partir de ese momento arrancarán los pasacalles musicales. Turdion actuará desde las 10:30 horas y Caravana de les Arts lo hará a partir de las 11:30 horas.

Entre las 11:30 y las 13:30 horas también recorrerá el mercado Els Berros de la Cort, mientras Els Traginers de Sordibus protagonizará diferentes pases de teatro itinerante desde el Antiguo Casino.

Otra de las representaciones será La leyenda del origen de Castell d’Aro, interpretada por Unitat de Llegenda y ETC Teatre en el espacio de las antiguas escuelas.

La mañana se completará con una actividad participativa de danza del vientre y, a las 13:15 horas, un duelo entre caballeros protagonizado por Alma Cubrae.

Salvo el pregón inaugural, las principales actividades de la mañana volverán a repetirse durante la jornada del domingo.

Torneos y música medieval

Por la tarde continuarán los pasacalles de Caravana de les Arts, Turdion y Els Berros de la Cort, además de los pases de teatro itinerante y las representaciones de la leyenda de Castell d'Aro.

También habrá nuevas sesiones de danza del vientre y diferentes actuaciones repartidas por el recorrido del mercado.

Uno de los platos fuertes será el Paso de Armas y Torneo Caballeresco de Alma Cubrae, que llevará los combates entre caballeros hasta la plaza Poeta Sitjar.

El broche final llegará con Grimorium, un espectáculo de música medieval interpretado por Turdion que pondrá fin a dos jornadas en las que Castell d'Aro recuperará durante unas horas su pasado medieval.