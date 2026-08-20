El verano en Galicia está estrechamente ligado a las fiestas populares y gastronómicas. Durante julio y agosto, numerosas localidades aprovechan sus productos más representativos para reunir a vecinos y visitantes alrededor de la mesa.

Este fin de semana, una pequeña localidad de A Coruña volverá a celebrar una de esas citas en las que gastronomía y verbena van de la mano. En esta ocasión, el gran protagonista será uno de los mariscos más apreciados de las costas gallegas.

Se trata de Boedo, un lugar perteneciente a la parroquia de Veiga, en el municipio coruñés de Culleredo, que ultima los preparativos para una nueva edición de su tradicional Gran Cigalada.

La cita comenzará el sábado 22 de agosto a partir de las 19:00 horas y permitirá disfrutar de cigalas acompañadas de pan y vino. Después, la música tomará el relevo con una gran verbena.

Pero la celebración no terminará esa noche. Las fiestas continuarán durante el domingo 23 y el lunes 24 de agosto con actos religiosos, sesiones vermú, orquestas y actividades para diferentes edades.

Fiesta de la cigala

La cigala ocupa un lugar destacado dentro de la gastronomía gallega. Su carne delicada y su intenso sabor a mar la convierten en uno de los productos más valorados de las lonjas y restaurantes de la comunidad.

Durante el verano, además, el marisco se convierte en protagonista de numerosas celebraciones populares. Estas fiestas permiten degustarlo en un ambiente mucho más informal y acompañado de música y actividades.

La Gran Cigalada de Boedo es uno de esos encuentros. La localidad reúne cada año a numerosos asistentes dispuestos a disfrutar de este crustáceo en una jornada en la que la comida es solo el comienzo de la fiesta.

El evento gastronómico arrancará a las 19:00 horas del sábado 22 de agosto. Las cigalas se servirán acompañadas de pan y vino a discreción, manteniendo la esencia popular que caracteriza a esta celebración.

La cantidad de producto que puede llegar a prepararse da una idea de la dimensión que ha alcanzado la cita. En ediciones anteriores se han llegado a superar los 1.000 kilos de cigalas durante la celebración.

Una vez finalizada la parte gastronómica, la música tomará el relevo. La primera noche contará con Unión y Fuerza, el grupo Ritmo y el DJ Teo, encargados de prolongar el ambiente festivo hasta bien entrada la madrugada.

La programación continuará durante las dos jornadas siguientes. El domingo estará dedicado a San Roque y el lunes a San Antonio, con actos religiosos, sesiones vermú, actividades y nuevas verbenas.

Sábado, 22 de agosto

El sábado concentrará uno de los momentos más esperados del fin de semana. A partir de las 19:00 horas comenzará la Gran Cigalada, con degustación de cigalas acompañadas de pan y vino.

Después llegará la música. La verbena estará amenizada por Unión y Fuerza, el grupo Ritmo y el DJ Teo.

Domingo, 23 de agosto

La segunda jornada estará dedicada a San Roque. A las 13:00 horas se celebrará la misa solemne y, posteriormente, tendrá lugar el tradicional sorteo por puja.

El grupo Galaxia será el encargado de poner música tanto a la sesión vermú como a la verbena nocturna.

Lunes, 24 de agosto

El último día de las fiestas estará dedicado a San Antonio y comenzará con una sesión vermú amenizada por La Bamba.

Por la tarde habrá juegos infantiles y juegos de mesa, mientras que la noche pondrá el broche final con una verbena protagonizada por La Bamba y la orquesta Salsarena.

Escapada en A Coruña

La Gran Cigalada ofrece también una alternativa para quienes busquen un plan diferente durante el último tramo de agosto sin alejarse demasiado de A Coruña.

Boedo pertenece al municipio de Culleredo, por lo que la celebración permite combinar la fiesta con otros planes por el entorno y convertir la visita en una pequeña escapada.

El principal atractivo llegará el sábado con la degustación de cigalas, pero el programa se prolongará durante tres jornadas para quienes prefieran disfrutar también de las tradicionales fiestas patronales.

Gastronomía gallega, sesiones vermú y grandes verbenas se concentrarán así entre el sábado 22 y el lunes 24 de agosto en esta pequeña localidad coruñesa.

Una cita en la que la cigala volverá a ocupar el centro de la mesa antes de dejar paso a la música y a tres días de fiesta en pleno verano gallego.