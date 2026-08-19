Pasar un mes en una isla griega sin pagar alojamiento ni desayuno es posible gracias a un programa de voluntariado que combina la estancia con el cuidado de animales abandonados.

La iniciativa parte de Syros Cats, una organización dedicada al rescate y bienestar de gatos en Syros, una de las islas que forman el archipiélago de las Cícladas.

El programa permite alojarse gratuitamente en la isla a cambio de colaborar con el refugio durante cinco horas al día y seis días a la semana.

La organización ya prepara su convocatoria para 2027, cuyo proceso de solicitud está previsto que se abra en septiembre de 2026.

Quienes sean seleccionados recibirán alojamiento y desayuno durante su estancia, aunque deberán asumir otros gastos relacionados con el viaje y su manutención.

Qué incluye el programa

Los voluntarios disponen de una habitación privada en una vivienda compartida con otras personas que participan en el programa.

La estancia incluye también el desayuno y suministros básicos como agua, electricidad y conexión a internet.

El trabajo se desarrolla durante seis días a la semana, por lo que cada voluntario cuenta con un día libre para descansar o recorrer Syros.

Ese tiempo permite conocer las playas, pueblos y otros rincones de la isla sin las obligaciones diarias del refugio.

Sin embargo, el programa no cubre todos los gastos. Cada participante debe pagar los vuelos hasta Grecia y el ferry hasta Syros, además de las comidas y cenas.

También corren por cuenta del voluntario el seguro de viaje obligatorio y otros desembolsos personales, como excursiones, compras o desplazamientos por la isla.

No se trata, por tanto, de un empleo remunerado, sino de un programa de voluntariado que ofrece alojamiento y desayuno a quienes colaboran con la organización.

Las tareas con los gatos

La actividad principal de los voluntarios está relacionada con el cuidado diario de los gatos que se encuentran bajo la protección de Syros Cats.

Durante las cinco horas de trabajo tendrán que asumir diferentes tareas necesarias para garantizar el bienestar y mantenimiento de los animales.

Entre ellas se encuentran:

Repartir la comida y renovar el agua de los gatos.

Limpiar los areneros, jaulas y espacios comunes.

Administrar medicamentos cuando sea necesario, siguiendo las indicaciones del equipo y del veterinario.

Socializar y jugar con los gatos para favorecer su bienestar y actividad física.

Lavar mantas, comederos y otros elementos utilizados en el refugio.

El contacto con los animales ocupa buena parte de la jornada, por lo que la organización busca personas dispuestas a implicarse en su cuidado cotidiano.

Requisitos para participar

Para solicitar una plaza es necesario tener al menos 18 años y poder permanecer en Syros durante un periodo mínimo de un mes.

La organización da prioridad a aquellas personas que cuentan con una disponibilidad mayor, ya que esto facilita la adaptación y continuidad de las tareas del refugio.

También es necesario disponer de un nivel de inglés suficiente para comunicarse con el equipo internacional y con el resto de voluntarios.

Otro de los requisitos es contar con una condición física adecuada para realizar las diferentes labores que implica el mantenimiento diario de las instalaciones.

Además, resulta imprescindible sentirse cómodo rodeado de gatos y tener paciencia para atender a animales con diferentes necesidades y comportamientos.

Cómo solicitar una plaza

Las solicitudes se realizan a través de la página web oficial de Syros Cats, donde la organización habilita un formulario cuando abre cada convocatoria.

Los candidatos deben facilitar sus datos personales e indicar, entre otros aspectos, su disponibilidad y la experiencia previa que puedan tener en el cuidado de animales.

Syros Cats se encuentra actualmente preparando el programa de voluntariado de 2027, cuya convocatoria está prevista para septiembre de 2026.

La organización también utiliza sus redes sociales para comunicar la apertura de las solicitudes y otras novedades relacionadas con el programa.

La iniciativa permite así combinar una estancia prolongada en Grecia con el cuidado de animales abandonados, reduciendo además uno de los principales gastos de cualquier viaje: el alojamiento.

Una oportunidad para conocer Syros durante varias semanas y descubrir con mayor tranquilidad una isla de las Cícladas alejada del ritmo de una escapada turística convencional.