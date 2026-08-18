Joan Manuel Serrat es uno de los cantautores más reconocidos de la música española e iberoamericana. A lo largo de más de cinco décadas de trayectoria ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Princesa de Asturias de las Artes, concedido en 2024.

El artista, de 82 años, se retiró de los escenarios a finales de 2022. Desde hace décadas encuentra uno de sus lugares de descanso favoritos en una ciudad de unos 30.000 habitantes, donde conserva una casa frente al mar.

Para encontrar este refugio hay que viajar hasta Menorca. En la costa oriental de la isla, Serrat ha pasado largas temporadas, especialmente durante los meses de verano, alejado del ritmo de Barcelona.

Se trata de Mahón, la capital menorquina, una ciudad estrechamente ligada al Mediterráneo y construida alrededor de su enorme puerto natural, considerado uno de los mayores de Europa.

La casa de Serrat

La residencia habitual de Joan Manuel Serrat se encuentra en Vallcarca, uno de los barrios históricos de Barcelona. Allí posee una vivienda unifamiliar con jardín situada cerca del Parque Güell y con vistas a la ciudad.

Sin embargo, Menorca se ha convertido desde hace décadas en su particular refugio. El músico cuenta allí con una casa frente al mar en la que ha recibido a amigos y donde también ha encontrado inspiración para componer.

La vivienda mantiene buena parte de la estética característica de las casas menorquinas. El blanco domina algunos de sus espacios, aunque una llamativa pared roja rompe con la neutralidad y aporta personalidad al conjunto.

Los arcos y la abundante vegetación completan una decoración sencilla y mediterránea. Las plantas contribuyen a crear una atmósfera fresca y relajada, muy vinculada al entorno natural que rodea la propiedad.

Serrat también dispone de un estudio sencillo y funcional. Los muebles básicos y una decoración sin excesos convierten esta estancia en un espacio pensado para trabajar y concentrarse.

El refugio de Serrat

Más allá de su relación con Serrat, Mahón reúne numerosos atractivos históricos, culturales y naturales. Su casco antiguo se extiende sobre una zona elevada, con calles en pendiente que descienden hacia el puerto.

Uno de sus puntos más conocidos es la plaza de la Constitución, donde se encuentran el Ayuntamiento y la iglesia de Santa María. El edificio consistorial conserva un reloj de origen inglés del siglo XVIII.

La iglesia de Santa María, también levantada en el siglo XVIII, es otro de los monumentos destacados del centro histórico. Su interior presenta elementos de inspiración neogótica y alberga un conocido órgano monumental.

Otro punto de interés es la plaza de la Conquesta, donde se encuentra Can Mercadal. En sus alrededores también puede verse el Pont de Sant Roc, uno de los principales vestigios conservados de la antigua muralla de la ciudad.

Merece la pena recorrer también la calle Isabel II, salpicada de casas señoriales del siglo XVIII. En la calle Anuncivay destaca Ca n'Oliver, una mansión convertida actualmente en espacio cultural.

El edificio alberga parte de los fondos artísticos de la Colección Hernández Sanz-Hernández Mora y permite acercarse a la historia y al patrimonio cultural de Menorca.

Otro lugar estrechamente relacionado con Serrat es el Teatro Principal de Mahón, donde el cantante ha actuado en diferentes ocasiones. Diseñado por el arquitecto Giovanni Palagi e inaugurado en 1829, está considerado el teatro de ópera más antiguo de España.

Naturaleza en Mahón

El gran protagonista de Mahón es su puerto natural. Su extensión y su posición estratégica han marcado durante siglos la historia de la ciudad y hoy constituyen uno de sus principales atractivos turísticos.

Desde el puerto parten embarcaciones que permiten conocer lugares como la Illa del Rei. Según la tradición histórica, allí desembarcó Alfonso III en 1287 durante la conquista cristiana de Menorca.

En la isla se conservan restos de una basílica paleocristiana y un antiguo hospital militar. Este último acoge actualmente el centro de arte Hauser & Wirth Menorca, integrado en el paisaje de la isla.

En la entrada del puerto se encuentra la Mola o fortaleza de Isabel II, una imponente construcción defensiva del siglo XIX. Su ubicación permite contemplar una de las perspectivas más características de la entrada al puerto de Mahón.

En los alrededores de la ciudad también se puede visitar el yacimiento de Trepucó, uno de los poblados talayóticos más importantes de Menorca.

Aunque solo se conserva una parte del asentamiento original, todavía pueden contemplarse restos de sus construcciones, fragmentos de muralla y el recinto de taula, uno de los elementos más representativos de la cultura talayótica menorquina.

Otra de las grandes excursiones desde Mahón conduce hasta S'Albufera des Grau, el parque natural más importante de Menorca. Sus más de 5.000 hectáreas reúnen humedales, bosques, playas y una gran diversidad de flora y fauna.

El espacio dispone de diferentes itinerarios para recorrerlo a pie y descubrir uno de los paisajes mejor conservados de la isla, completando así el entorno mediterráneo que Serrat eligió hace décadas como uno de sus refugios.