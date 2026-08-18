Hay pueblos que, una vez al año, dejan de ser lo que son para convertirse en otra cosa. Las calles cambian de aspecto, los vecinos se visten de época y el tiempo parece retroceder varios siglos durante unos días.

En la comarca de La Serena, en Badajoz, ocurre algo así cada mes de agosto, cuando todo el municipio se transforma para revivir uno de los episodios más conocidos del teatro español.

La verdadera magia está en que aquí no actúan actores contratados ni compañías de fuera: son los propios habitantes quienes dan vida a la fiesta, año tras año, en una tradición que ya lleva más de tres décadas celebrándose de la misma manera.

El resultado es un ambiente que combina teatro popular, mercado artesanal y vida de calle, todo ambientado en el Siglo de Oro español.

Ese mercado es el Mercado del Siglo de Oro de Zalamea de la Serena, en la provincia de Badajoz, que en 2026 se celebra del 21 al 23 de agosto en el entorno del castillo de la localidad.

Un pueblo convertido en villa del Siglo de Oro

Durante esos tres días, Zalamea de la Serena recupera el ambiente de una villa española de los siglos XVI y XVII.

El mercado, organizado por La Fragua de Vulcano, se instala junto al castillo y en las calles del casco antiguo, donde los puestos de artesanía y productos tradicionales de la comarca conviven con personajes de época: ciegos y lazarillos, trovadores, pasacalles y todo tipo de figuras propias del Barroco español.

El plato fuerte de la cita es la representación teatral de "El Alcalde de Zalamea" en la Plaza de la Constitución, protagonizada por vecinos de la localidad desde 1994.

Esta representación de Calderón de la Barca, es declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional y distinguida con la Medalla de Extremadura.

En 2026 la obra alcanza su XXXI edición, con funciones las noches del 21, 22 y 23 de agosto, en las que Pedro Crespo, el alcalde que da nombre al título, vuelve a ocupar el centro de la trama.

Artesanía, gastronomía y recreación histórica en las calles

Además del teatro, el mercado cuenta con puestos de artesanía tradicional y gastronomía extremeña por todo el recinto.

La ambientación histórica se extiende también a los más pequeños, con actividades infantiles que recrean oficios y escenas de época en el entorno del castillo y en las calles del histórico barrio de Arribalavilla.

Zalamea de la Serena, con unos 3.300 habitantes, forma parte de la comarca de La Serena y mantiene un fuerte vínculo histórico con la obra de Calderón, hasta el punto de que la figura de Pedro Crespo se ha convertido en una seña de identidad del municipio.

La combinación de patrimonio, teatro popular y mercado ambientado convierte estos días de agosto en una de las citas más singulares del verano extremeño, y una de las pocas en las que el propio vecindario es, a la vez, protagonista y anfitrión de la fiesta.