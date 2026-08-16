Hay restaurantes que se recuerdan por un plato concreto y otros que se recuerdan por la sensación de no haberse quedado con hambre.

En la provincia de Alicante hay uno que ha construido su fama precisamente sobre esa idea: un menú en el que los entrantes se sirven las veces que el comensal quiera, sin coste añadido.

La propuesta no tiene truco. Se paga un precio cerrado y, a partir de ahí, la única condición es no desperdiciar lo que se pide.

Esa sencillez, unida a una cocina que no se aparta de las recetas de siempre, ha convertido al local en un punto de referencia para comidas familiares y reuniones de amigos en la zona.

Ese restaurante es Mi Casa "Los arroces de Segis", situado en Sant Joan d'Alacant, a apenas seis kilómetros del centro de Alicante.

El menú tiene un precio de 37 euros e incluye entrantes, plato principal, bebidas -agua, refrescos y cerveza-, postre y café o infusión. Además del establecimiento alicantino, la cadena cuenta con locales en Murcia y Madrid, todos bajo el mismo concepto.

La carta: arroces, carnes y entrantes sin límite

El producto de la casa es el arroz alicantino, elaborado con grano fino y un caldo que marca el sabor de cada receta.

Entre las variedades más pedidas están el arroz con conejo y serranas, el de verduras con magra, el de marisco pelado, el negro con sepia y el de pollo con ajos tiernos.

Destaca especialmente el arroz Carlos Herrera, preparado con costillejas de cerdo ibérico, jamón ibérico y garbanzos.

Como otra opción se pueden pedir chuletitas de cordero lechal o lubina salvaje al sarmiento. Con un suplemento de seis euros por persona también hay chuletón para compartir, solomillo, entrecot a la brasa, paletilla de cordero lechal o cochinillo asado, estos dos últimos bajo reserva previa.

Antes de llegar al plato principal, la mesa se llena de entrantes para compartir: ensaladilla rusa, huevos rotos con patatas a la ñora, pan casero tostado al sarmiento con tomate rallado, alioli y aceitunas, alioli, aceitunas, una tabla de embutidos con queso, fuet y almendras, y pimientos asados al sarmiento.

Jardines, terraza y cercanía al mar

El restaurante cuenta con amplios jardines y una zona de juegos infantil, un detalle que explica por qué es habitual verlo lleno de familias los fines de semana.

La terraza es otro de sus puntos fuertes: varios comensales la describen como un espacio agradable para alargar la sobremesa, especialmente en los meses de más calor.

Su ubicación en Sant Joan d'Alacant, a pocos minutos de la playa, añade un incentivo más para quienes buscan combinar la comida con una escapada a la costa.

No es raro que grupos de amigos y familias enteras aprovechen la cercanía al litoral para completar el plan, entre arroz, carne a la brasa y un paseo junto al mar.

El restaurante suma más de 4.800 reseñas en Google, con una valoración de 4,3 sobre 5. Entre los comentarios se repite una misma idea, casi como una advertencia amable para quien va por primera vez: conviene acudir con hambre, porque aquí se puede repetir tanto como se quiera.