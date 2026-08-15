Hay pueblos que se aprecian mejor cuando se miran desde lejos antes de entrar. Sobre una loma, rodeado de agua por un lado y de piedra por el otro, hay un lugar que conserva ese aire de antigua fortaleza que ya casi no se ve en Castilla.

Sus calles estrechas y murallas en pie mantienen un ambiente tranquilo incluso durante los meses de verano.

No hace falta mucho tiempo para recorrerlo entero. Su casco urbano cabe casi en un vistazo, pero cada rincón tiene su detalle: un arco defensivo, una fachada antigua o una plaza pequeña que conecta con otra calle igual de estrecha.

La localidad de Maderuelo, se sitúa en la provincia de Segovia, levantado sobre un cerro rocoso junto al embalse de Linares del Arroyo.

En 1993 fue declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto Histórico, un reconocimiento a un trazado urbano que apenas ha cambiado desde la Edad Media.

Un trazado con origen medieval

La entrada principal a la villa es la Puerta de la Villa. Este acceso conserva sus cerrojos, su poterna y unas gruesas hojas de madera acorazada con refuerzos de hierro propios del siglo XV.

A partir de este punto, el paseo lleva por un trazado típicamente medieval donde se suceden paños de muralla, arcos de piedra y templos de origen románico sin necesidad de hacer grandes desplazamientos.

Uno de los edificios principales es la iglesia de San Miguel, situada en el antiguo sistema defensivo del flanco oeste. Su estructura románica original se amplió en el siglo XV con una segunda nave rectangular, lo que muestra las diferentes etapas constructivas de la villa.

Esta mezcla entre el estilo románico inicial y las reformas posteriores le da al municipio su aspecto característico.

Un entorno natural con grandes rapaces

A los pies del cerro se extiende el Parque Natural de las Hoces del Río Riaza, un terreno de cañones, desfiladeros y paredes de roca caliza moldeado por el paso del agua.

En este entorno crecen bosques de sabina albar y habita una de las colonias de buitre leonado más importantes de Europa, con más de 600 parejas registradas anidando en las rocas.

Esta ubicación convierte a Maderuelo en un punto de interés tanto para quienes buscan patrimonio histórico como para los aficionados a la observación de aves.

Las hoces sirven de refugio a especies como el águila real, el alimoche, el halcón peregrino o el búho real, que encuentran en los cortados un hábitat idóneo.

Visitar el pueblo y su entorno resulta sencillo: el casco histórico se recorre fácilmente a pie y sus miradores hacia el embalse ofrecen buenas vistas de la zona.

Entre su arquitectura medieval y el vuelo de las rapaces sobre el cañón, Maderuelo reúne en poco espacio la historia y el paisaje característicos de esta franja de la península.