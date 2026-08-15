En España, los mercadillos ambulantes siguen siendo una opción habitual para comprar todo tipo de productos. En sus puestos conviven alimentos frescos, ropa, calzado, complementos, artículos para el hogar y artesanía.

Entre los más destacados se encuentra el mercadillo de Cabo de Palos, uno de los de mayor tamaño del municipio de Cartagena (Murcia) y una cita que se repite cada domingo durante todo el año.

El mercado reúne más de 250 puestos y atrae tanto a vecinos de la zona como a turistas que aprovechan su visita a este conocido enclave de la costa murciana para recorrerlo.

Más de 250 puestos

Cabo de Palos es uno de los destinos costeros más conocidos de la Región de Murcia. Sus calas, acantilados y su emblemático faro forman parte de un paisaje al que cada domingo se suma su popular mercadillo ambulante.

Los vendedores comienzan a instalar sus puestos entre las 6:00 y las 8:30 horas, mientras que la venta al público se desarrolla aproximadamente desde las 8:30 hasta las 15:00 horas.

No todos los puestos comienzan su actividad exactamente a la misma hora. En verano, además, es recomendable acudir durante las primeras horas de la mañana para evitar las temperaturas más altas.

El mercadillo se instala en la explanada del centro comercial de Cabo de Palos, donde se concentran los diferentes puestos.

Qué se puede comprar

Uno de los principales atractivos del mercadillo es la variedad. En los puestos de alimentación se pueden encontrar frutas, verduras, embutidos, quesos, aceitunas, especias, dulces y otros productos.

Acudir temprano puede ser especialmente interesante para quienes buscan productos frescos y quieren recorrer el mercado antes de que aumente la afluencia de visitantes.

También hay numerosos artículos destinados al hogar, como textiles, cerámica, utensilios de cocina, productos de ferretería y bricolaje, flores, plantas o muebles artesanales.

La moda ocupa igualmente buena parte del mercado. Hay ropa para hombre, mujer y niños, además de calzado, ropa interior, complementos, mercería y bisutería.

La oferta se completa con juguetes, artículos deportivos, libros, papelería y otros productos que convierten el mercadillo en una alternativa para pasar buena parte de la mañana.

Qué ver en Cabo de Palos

La visita al mercadillo puede combinarse con un recorrido por Cabo de Palos, situado junto a La Manga del Mar Menor y a unos 25 minutos en coche de Cartagena.

Este antiguo pueblo pesquero es conocido por su faro, sus pequeñas calas y sus aguas cristalinas. También es uno de los grandes puntos de referencia para la práctica del submarinismo en la costa murciana.

Faro de Cabo de Palos

El Faro de Cabo de Palos es uno de los símbolos de la localidad. Se alza sobre un promontorio rocoso y ofrece unas privilegiadas vistas del Mediterráneo y de buena parte del litoral.

Además de contemplarlo desde el exterior, es posible conocer su interior mediante las visitas habilitadas para descubrir su historia y subir hasta uno de los puntos más reconocibles de la zona.

En los alrededores existen establecimientos en los que hacer una parada mientras se contempla el paisaje marítimo.

Puerto de Cabo de Palos

Otro de los rincones imprescindibles es su pequeño puerto, alrededor del cual se concentra buena parte del ambiente de la localidad.

Desde aquí parten numerosas embarcaciones relacionadas con el submarinismo y otras actividades marítimas, además de excursiones para conocer la costa desde el mar.

El puerto de Cabo de Palos es el corazón de una pintoresca localidad marinera situada en el municipio de Cartagena, en la Región de Murcia E.E.

En los alrededores también se concentran restaurantes especializados en pescados y productos del Mediterráneo.

Frente a la costa se encuentran las Islas Hormigas, integradas en la Reserva Marina de Cabo de Palos-Islas Hormigas, uno de los espacios submarinos más conocidos de la zona.

Cala de la Escalerica

Las playas y pequeñas calas son otro de los grandes atractivos de Cabo de Palos. Entre ellas se encuentra la Cala de la Escalerica, de reducidas dimensiones y aguas transparentes.

Su entorno rocoso y el fondo marino hacen que sea una opción especialmente atractiva para quienes quieren practicar snorkel o darse un baño lejos de las grandes playas.

En los alrededores también se encuentran Cala Reona, Cala Flores, Cala Fría, la playa del Descargador y la Playa de Levante.

Playa de Levante

La Playa de Levante es una de las playas más conocidas de Cabo de Palos y ofrece un espacio mucho más amplio que las pequeñas calas que rodean la localidad.

Su extensión permite encontrar zonas en las que relajarse, caminar junto al Mediterráneo o practicar diferentes actividades durante los meses de verano.

Además, cuenta con distintos servicios para los bañistas y establecimientos próximos en los que comer o tomar algo.

Parque Regional de Calblanque

Muy cerca de Cabo de Palos se encuentra el Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila, uno de los espacios naturales protegidos más importantes de esta parte del litoral murciano.

El parque conserva playas, dunas, salinas, acantilados y zonas de monte que permiten descubrir un paisaje muy diferente al de las áreas más urbanizadas del entorno.

También alberga numerosas especies de flora y fauna, especialmente aves vinculadas a los humedales y las salinas, además de distintos vestigios de la actividad humana desarrollada en la zona a lo largo de la historia.