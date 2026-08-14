Los mercadillos medievales se han convertido en una de las citas habituales del verano en numerosas localidades de España. Durante unos días, calles y plazas cambian de aspecto para recrear épocas pasadas a través de la artesanía, la gastronomía y los espectáculos.

Uno de los eventos que se celebran este mes de agosto tiene lugar en el sur de Andalucía y reúne más de 40 puestos, además de música en directo, talleres, pasacalles y propuestas para toda la familia.

Se trata del Mercado Andalusí de Cádiz, que regresa del 14 al 16 de agosto con el respaldo de la Diputación y el Ayuntamiento. El barrio del Pópulo y la plaza de la Catedral volverán a convertirse durante tres días en un gran zoco de inspiración medieval.

Más de 40 puestos y actividades

El Mercado Andalusí celebra en 2026 su vigésima séptima edición con más de 40 puestos de artesanía y gastronomía, acompañados de una amplia programación para todos los públicos.

No faltarán los pasacalles, la música en directo, los talleres de artesanía, las degustaciones gastronómicas y los espectáculos de danza, entre otras propuestas.

Este evento de carácter histórico, cultural y de ocio busca impulsar la artesanía y los oficios tradicionales, al mismo tiempo que contribuye a dinamizar la actividad turística y comercial de la ciudad.

El Mercado Andalusí de Cádiz pretende tender un puente entre el pasado y el presente mediante la recreación de los antiguos mercados de Al-Ándalus y la convivencia de las distintas culturas que dejaron su huella en la ciudad.

El visitante podrá recorrer un auténtico zoco, comprar productos artesanales y gastronómicos y conocer de cerca cómo se desarrollaban algunos de los oficios tradicionales.

Además, el mercado vuelve a apostar por la promoción de la artesanía local y los productos agroalimentarios de calidad, así como por la difusión de la cultura y las costumbres de la zona.

Qué comprar en el zoco

Uno de los principales atractivos del Mercado Andalusí de Cádiz es la variedad de artículos que ofrecen sus puestos. Entre ellos se pueden encontrar piezas de marroquinería y orfebrería, objetos de cristal, bisutería, ropa, cerámica, juguetes artesanales, inciensos y velas.

Los propios establecimientos contribuyen a crear la ambientación del mercado mediante telas, maderas, alfombras y otros elementos decorativos de inspiración árabe.

La gastronomía también ocupa un lugar destacado. Los visitantes pueden probar y comprar quesos, panes, chacinas, frutos secos, dulces árabes, miel y otras especialidades.

A ello se suma la tetería instalada en la plaza de la Catedral, donde se pueden degustar diferentes variedades de té mientras se disfruta del ambiente del mercado.

Más allá de las compras, algunos artesanos trabajan directamente ante el público. De esta forma, los visitantes pueden observar técnicas que requieren habilidad, paciencia y conocimientos transmitidos durante generaciones.

Animación y antiguos oficios

La programación se repartirá por diferentes puntos del recorrido, por lo que los espectáculos y actividades acompañarán a los visitantes mientras pasean por el mercado.

Personajes, músicos y artistas irán recorriendo las plazas y callejuelas del entorno. Este formato permite que el ambiente cambie constantemente y que puedan encontrarse nuevas actuaciones a lo largo de la jornada.

Entre los protagonistas de la animación habrá bailarinas de danza oriental, zancudos, bufones, malabaristas, acróbatas y personajes caracterizados como miembros de la guardia real.

También están previstos espectáculos de fuego y pequeñas representaciones teatrales, que se sumarán a las diferentes propuestas de animación.

Las demostraciones artesanales permitirán descubrir cómo se elaboraban determinados objetos antes de la producción industrial. Habrá talleres relacionados con la alfarería, el esparto, la confección de babuchas, la escribanía y la caligrafía árabe.

El público infantil también tendrá su propio espacio, con juegos de habilidad, atracciones artesanales y una noria, entre otras propuestas pensadas para los más pequeños.

El barrio más antiguo de Cádiz

El Mercado Andalusí se celebra en El Pópulo, considerado el barrio más antiguo de Cádiz. Sus calles estrechas, pequeñas plazas y accesos monumentales contribuyen a crear un escenario especialmente apropiado para este tipo de celebración.

En sus alrededores se encuentran algunos de los principales enclaves históricos de la ciudad, como el Teatro Romano, la iglesia de Santa Cruz, conocida como Catedral Vieja, y la Casa del Almirante.

La visita al mercado también puede servir para recorrer el Cádiz medieval y conocer algunos de los monumentos que forman parte de esta zona histórica de la capital gaditana.

Además, El Pópulo concentra numerosos bares y restaurantes en los que completar la visita probando algunos de los platos más conocidos de la gastronomía gaditana, como el pescadito frito, las tortillitas de camarones o el atún de almadraba.