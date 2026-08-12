Hay un rincón en la costa mediterránea donde la calma, las aguas cristalinas y las tradiciones pesqueras centenarias se funden con un paisaje natural impresionante.

Ubicado en la provincia de Murcia y bañado por el golfo cartagenero, este pequeño enclave ofrece un refugio perfecto para quienes buscan desconectar entre playas serenas, puestas de sol inolvidables y una rica gastronomía con sabor a mar.

A medio camino entre Cartagena y Mazarrón, esta localidad marinera destaca por ser un remanso de tranquilidad, sabores autóctonos y vistas de postal.

No es un destino para las prisas, sino una parada reconfortante para el espíritu: un rincón auténtico de la Costa Cálida que conserva intacto el encanto de las antiguas villas pesqueras.

Hablamos de La Azohía, una apacible pedanía litoral situada en el extremo occidental del golfo de Mazarrón e integrada en la diputación de Perín.

Sobre el paisaje

Poblada históricamente por pastores y mareantes en caseríos dispersos, las labores del campo, la ganadería y la pesca estructuraron su actividad diaria.

Destaca la técnica de la almadraba, practicada desde la época romana, cuya tradición pervive en La Azohía como la más antigua del Mediterráneo, manteniéndose activa cada año entre marzo y junio.

Su entorno natural se encuentra flanqueado por playas singulares. En el extremo occidental destaca la Punta de La Azohía, con fondos rocosos de gran profundidad muy codiciados por buceadores experimentados.

Por su parte, la Playa de San Ginés, próxima al núcleo urbano, ofrece arena, grava y aguas tranquilas avaladas por la Bandera Azul.

Asimismo, la cercanía con la Reserva Marina de Cabo Tiñoso otorga a sus fondos costeros una de las mayores biodiversidades de la Región de Murcia, convirtiendo la zona en un punto neurálgico para centros y escuelas de buceo a nivel nacional.

Sobre el pueblo y su encanto marino

El entramado urbano conserva una escala humilde y respetuosa con el medio litoral.

Las viviendas de baja altura, teñidas de blanco y con detalles en tonos azulados, acompañan un paseo marítimo perfecto para recorrer a pie sin prisas, sintiendo la brisa marina y contemplando las embarcaciones tradicionales amarradas en el pequeño puerto.

Su arquitectura histórica tiene en la Torre de Santa Elena su baluarte más emblemático. Esta fortaleza defensiva de planta hexagonal fue levantada en el siglo XVI bajo el reinado de Felipe II para proteger la costa de las incursiones corsarias.

Erigida a casi 100 metros de altitud sobre la bahía, constituye hoy el monumento más visitado de la zona y regala unas panorámicas espectaculares de todo el golfo.

La oferta gastronómica local completa la vivencia en el pueblo. Los bares y restaurantes a pie de playa ofrecen el famoso caldero del Mar Menor, arroces marineros y pescados frescos capturados en la propia bahía.

En definitiva, La Azohía equilibra historia, sabor marítimo y un ambiente sereno que invita a pausar el reloj.