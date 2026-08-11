Galicia es uno de esos destinos donde el verano también se disfruta alrededor de una mesa. Durante los meses de julio y agosto, numerosas localidades celebran fiestas gastronómicas dedicadas a algunos de sus productos más emblemáticos.

Este fin de semana, una pequeña aldea marinera de A Coruña se prepara para celebrar una de esas citas. Durante tres días, el mejillón será el gran protagonista, acompañado de degustaciones, música en directo y demostraciones de cocina.

Se trata de Cabo de Cruz, perteneciente al municipio de Boiro y situado junto a la ría de Arousa. Los días 14, 15 y 16 de agosto acogerá la XVIII Exaltación do Mexillón.

La celebración permitirá probar este producto en diferentes elaboraciones y a precios populares, pero la gastronomía no será el único atractivo. También habrá conciertos, actividades infantiles, espectáculos, regatas y showcookings.

Tres días dedicados al mejillón

Cabo de Cruz mantiene una estrecha relación con el mar y con el cultivo del mejillón en bateas. Por ello, la fiesta pretende poner en valor tanto el producto como el trabajo que existe detrás de uno de los grandes símbolos gastronómicos de Galicia.

La programación incluye actividades divulgativas sobre la miticultura, además de diferentes propuestas gastronómicas. Cada jornada ofrecerá una forma distinta de descubrir y degustar el mejillón.

Cartel de la XVIII Exaltación do Mexillón de Cabo de Cruz. Exaltación do Mexillón

El viernes habrá una degustación con tres preparaciones diferentes, mientras que el sábado podrán probarse tapas, marmitako de mejillones y los tradicionales mejillones al vapor.

El domingo llegará uno de los momentos gastronómicos más destacados: la apertura de un menú degustación formado por cuatro elaboraciones.

También habrá espacio para aprender nuevos usos de este producto. El sábado se celebrarán dos showcookings, uno con Alberto Lareo, de Maina Gastronomía, y otro con Iago Pazos, de Loxe y Abastos 2.0.

Viernes, 14 de agosto

La XVIII Exaltación do Mexillón comenzará el viernes en Cabo de Cruz a las 20:00 horas con el pregón inaugural a cargo de Gerardo Triñanes.

A las 20:15 horas será el turno del espectáculo de circo Soltar. Una hora después, a las 21:15 horas, llegará la primera degustación de mejillones, preparados en tres variedades diferentes.

La primera jornada terminará con música en directo. Luis Fercán y su banda actuarán a partir de las 22:15 horas.

Sábado, 15 de agosto

El sábado, coincidiendo con el festivo nacional de la Asunción, la programación comenzará a las 11:30 horas con la charla Novos desafíos e oportunidades para o cultivo do mexillón.

La ponencia estará impartida por Sergio Fernández Boo, investigador del CIIMAR, y abordará algunos de los retos y oportunidades a los que se enfrenta actualmente el cultivo de este molusco

A las 12:15 horas tendrá lugar el primer showcooking del día, protagonizado por Alberto Lareo. A continuación, a las 13:15 horas, comenzará una sesión vermú con Xoubas, acompañada de tapas e hinchables para los más pequeños.

La actividad regresará a las 20:30 horas con un segundo showcooking, esta vez de la mano de Iago Pazos.

A las 21:30 horas se servirán marmitako de mejillones y mejillones al vapor, mientras que Versionettes pondrá el cierre musical a la jornada a partir de las 22:15 horas.

Domingo, 16 de agosto

La última jornada comenzará a las 11:00 horas con las regatas de la Liga Galega de Traíñas, una disciplina estrechamente ligada a la tradición marinera de las localidades costeras gallegas.

A las 12:00 horas tendrá lugar el acto institucional de inauguración oficial de la XVIII Exaltación do Mexillón y se abrirá el menú degustación compuesto por cuatro elaboraciones.

La música volverá a estar presente para despedir la fiesta. A partir de las 13:30 horas actuará el grupo O Ar de Loureda.

Mucho más que gastronomía

La Exaltación do Mexillón busca también acercar al visitante al trabajo que existe detrás de este producto. La programación incorpora propuestas divulgativas relacionadas con el cultivo y la tradición mejillonera de la zona.

Durante la celebración se desarrollan actividades que permiten conocer mejor la importancia de la miticultura para esta parte de la ría de Arousa, donde las bateas forman parte inseparable del paisaje.

Todo ello convierte a Cabo de Cruz en una opción para una escapada durante el puente de agosto: mar, gastronomía gallega, música y tres días de actividades alrededor de uno de los productos más reconocibles de las costas de Galicia.