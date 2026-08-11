El cielo español será el escenario de uno de los acontecimientos astronómicos más esperados de la década: un eclipse solar total que dejará a oscuras parte de la península.

Ante un fenómeno de esta magnitud, donde la meteorología y la contaminación atmosférica suelen ser el mayor obstáculo en tierra firme, la aviación comercial ha encontrado la fórmula para garantizar una visión privilegiada.

Cruzar la atmósfera a más de 10.000 metros de altitud permite situarse por encima de cualquier capa de nubes, convirtiendo un trayecto aéreo en una plataforma de observación científica y divulgativa sin precedentes.

Un Airbus A321XLR de Iberia durante un vuelo. E.E.

Esta travesía de edición limitada surge de la alianza entre la aerolínea insignia española, Iberia, y el magnate Elon Musk. El trayecto se completará a bordo de una de las aeronaves más avanzadas de la flota, el Airbus A321XLR, diseñado para situarse estratégicamente bajo la trayectoria de la penumbra y ofrecer una panorámica inmejorable.

Para llevar el lujo un paso más allá, la propuesta no solo destaca por su valor astronómico, sino también por incorporar conectividad wifi de alta velocidad durante la travesía gracias a la tecnología del multimillonario.

Un laboratorio por encima de las nubes

Observar la sombra de la Luna avanzando a velocidad supersónica sobre la curvatura terrestre es una estampa reservada para muy pocos. Desde las ventanillas, el oscurecimiento progresivo transformará el horizonte en una franja dorada de 360 grados, permitiendo contemplar la corona solar en su máximo esplendor junto a planetas como Venus y Mercurio.

El identificador de esta operación, IB1473, rinde homenaje al astrónomo Nicolás Copérnico, quien revolucionó la ciencia al demostrar que la Tierra y los planetas giran alrededor del Sol. Sin embargo, este despliegue no se limita al mero espectáculo visual.

Un eclipse solar durante la fase conocida como ‘anillo de fuego’. E.E.

A bordo viajarán investigadores del proyecto Shelios, liderado por el Instituto de Astrofísica de Canarias, con el propósito de analizar la estructura de la atmósfera solar sin las interferencias que provoca la capa terrestre.

La instrumentación científica compartirá espacio con una tripulación que incluye perfiles con formación en astrofísica, garantizando un rigor técnico absoluto durante el seguimiento de la alineación cósmica.

Conexión continua en la estratosfera

El vuelo despegará desde Madrid a las 18:45, una hora calculada al detalle para sincronizarse con el inicio del eclipse a lo largo de una ruta optimizada para exprimir cada segundo del fenómeno.

De forma paralela, el evento se retransmitirá en directo a través de redes sociales directamente desde la cabina, haciendo uso del servicio de internet por satélite de Starlink, la red de conectividad desarrollada por la compañía de Musk.

La serenidad del viaje, suspendido sobre el manto nuboso, ofrecerá un contraste absoluto entre el silencio del espacio y el dinamismo de la atmósfera, convirtiendo esta travesía en un hito único donde la percepción del tiempo y el entorno se altera por completo.