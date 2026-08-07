Hay lugares donde la piedra aún conserva el eco de la historia, y los días 8 y 9 de agosto uno de esos rincones a orillas del Tajo volverá a abrir sus puertas al pasado.

Esta emblemática villa extremeña decorará sus calles para celebrar una nueva edición de su Mercado Medieval, impregnando la atmósfera con el aroma de la artesanía tradicional, la gastronomía de antaño y el bullicio de viejos oficios.

Un universo de estandartes, juglares y pasacalles devolverá el pulso de otra época a esta monumental plaza fuerte.

El mercadillo, situado en la localidad de Alcántara, ofrecerá un ambiente único donde la esencia de la cocina típica, la música de época y el trabajo en vivo de los artesanos envolverán al visitante.

Un punto de encuentro entre la historia y las artes

La feria tendrá lugar en la Plaza del Ayuntamiento de Alcántara, coincidiendo con el prestigioso Festival Internacional de Teatro Clásico de Alcántara, una de las citas culturales más emblemáticas e importantes del verano en Extremadura.

Entre sus productos de manufactura se pueden encontrar: piezas de cuero (bolsos, cinturones, accesorios), bisutería de autor, marroquinería, cosmética natural, jabones artesanales, juguetes de madera de elaboración propia y objetos de orfebrería y cerámica.

La gastronomía es otro punto clave del acontecimiento, desde embutidos ibéricos y quesos extremeños hasta dulces tradicionales, garrapiñadas y panadería casera de horno.

Asimismo, se puede disfrutar de su maravillosa cocina tradicional a través de sus tabernas de época con carnes a la brasa y raciones.

Legado romano en un entorno único

Este municipio situado en el noroeste de la provincia de Cáceres, está ubicado a unos 64 kilómetros de la capital provincial y junto a la frontera con Portugal.

Cuenta con una población de unos 1.350 habitantes y destaca por su impresionante legado monumental y natural.

Ese legado se observa en su representativa arquitectura, como el Puente Romano de Alcántara, una majestuosa obra de ingeniería sobre el río Tajo del siglo II d.C.

Tampoco se puede dejar a un lado el Conventual de San Benito, una antigua casa matriz y centro espiritual de la poderosa Orden de Alcántara. Además, se trata de la sede del Festival de Teatro Clásico.

Más allá de sus calles medievales, sus arcos históricos y murallas, este lugar se encuentra en un entorno privilegiado con auténticas joyas de la naturaleza.

Cuenta con la presencia del Tajo, el río por excelencia del país en el que el espacio natural protegido es ideal para la observación de aves como buitres negros, cigüeñas negras y águilas.

También cuenta con uno de los mayores embalses de Europa, el Embalse de Alcántara, propicio para diversas actividades y deportes náuticos.

Organización y datos prácticos para la visita

La empresa organizadora del evento es Flor de Lis Eventos Temáticos. Las plazas son limitadas y gratuitas y el horario del mercadillo es de 19:00 a 01:00 horas, pensado para evitar las horas centrales de calor.

La organización ofrecerá vigilancia nocturna, además de un programa de pasacalles y animación, invitando a vecinos y visitantes a disfrutar de un fin de semana inolvidable.