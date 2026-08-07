Las ferias tradicionales forman parte de la esencia de Galicia. Más allá de su función comercial, son espacios de encuentro donde vecinos, productores y visitantes mantienen viva una costumbre que se ha transmitido de generación en generación.

Cada domingo, decenas de localidades gallegas llenan sus calles de puestos de alimentación, textil y artesanía. Sin embargo, hay una cita que destaca por su ambiente, su arraigo histórico y por ofrecer la posibilidad de disfrutar de uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía gallega.

Hablamos de la Feira de Melide, en la provincia de A Coruña. Este mercado semanal reúne más de un centenar de puestos repartidos por el centro de la localidad y se ha convertido en una de las ferias dominicales más populares de Galicia.

Además de recorrer sus calles en busca de ropa, productos de la huerta o artesanía, muchos visitantes aprovechan la jornada para sentarse en alguna de sus conocidas pulperías y degustar un pulpo á feira considerado entre los mejores de la comunidad.

Uno de los mercados más importantes

La Feira de Melide es una de las citas comerciales con mayor tradición del interior gallego. A diferencia de otros mercadillos, no se concentra en una única plaza, sino que se extiende por diferentes calles del casco urbano, lo que invita a descubrir la localidad mientras se pasea entre los puestos.

La zona con mayor presencia de comercio ambulante se sitúa en los alrededores de la Rúa Galicia y la Praza das Universidades. Allí predominan los puestos de ropa, calzado, complementos, artículos para el hogar, ferretería y otros productos de uso cotidiano.

La parte más tradicional del mercado se encuentra en el casco histórico. En la Rúa da Alfóndiga, situada junto a la Casa Consistorial, y en la Praza das Coles se instalan cada domingo numerosos productores de Melide y de municipios cercanos.

Los visitantes pueden comprar frutas, verduras y hortalizas de temporada, además de quesos, miel, pan artesano y otros alimentos elaborados en la comarca. Esta combinación entre comercio ambulante y producto local es una de las señas de identidad de la feria.

Aunque el mercado se celebra todos los domingos del año, existe una fecha especialmente señalada: el último domingo de cada mes. Ese día tiene lugar la Feira Grande de Ganado que, según el Concello de Melide, es la segunda feria ganadera más importante de Galicia.

La cita se desarrolla en el recinto ferial situado junto al Palacio de Congresos y Exposiciones y reúne un importante número de ganaderos y compradores. El ganado vacuno es el gran protagonista, aunque también pueden verse caballos, ovejas y cerdos.

Un pueblo con tradición comercial y jacobea

La feria dominical refleja el marcado carácter comercial que siempre ha tenido Melide. Durante la mañana del domingo también abren numerosos comercios, cafeterías, bares y establecimientos del centro, por lo que el ambiente se extiende por buena parte de la localidad.

A ello se suma la presencia constante de peregrinos. Melide ocupa un lugar estratégico dentro del Camino de Santiago, ya que es el punto donde confluyen dos de las rutas más importantes: el Camino Francés y el Camino Primitivo.

La convivencia entre vecinos, turistas y caminantes crea una atmósfera muy especial que convierte la mañana del domingo en uno de los momentos con mayor actividad de la villa.

Situado entre Santiago de Compostela y Lugo, y comunicado por la carretera N-547, Melide se ha consolidado como una parada habitual tanto para quienes realizan el Camino como para quienes buscan una escapada gastronómica o un mercado tradicional con mucho ambiente.

El pulpo á feira, el gran protagonista

Hablar de Melide es hablar de pulpo. Pocos municipios gallegos mantienen una relación tan estrecha con este plato, cuya fama ha traspasado desde hace años las fronteras de la comunidad autónoma.

Aunque se trata de una localidad de interior, la tradición de las ferias y la llegada histórica de comerciantes favorecieron que el pulpo á feira se convirtiera en uno de los grandes símbolos gastronómicos del municipio.

Un pulpeiro prepara pulpo á feira durante la tradicional Feira de Melide. E.E.

Hoy en día, las pulperías de Melide reciben cada semana a cientos de visitantes que llegan atraídos por la calidad de este plato, preparado de forma tradicional con pulpo cocido, aceite de oliva, sal gruesa y pimentón.

Por eso, una de las mejores formas de disfrutar de la localidad consiste en comenzar la jornada recorriendo los más de 100 puestos del mercado, descubrir los productos de la comarca y terminar el día sentado a la mesa degustando uno de los pulpos más famosos de Galicia.

La combinación de tradición, comercio, ambiente y gastronomía convierte a la Feira de Melide en una de las mejores excursiones para cualquier domingo y en una cita imprescindible para quienes quieran conocer una de las ferias con más personalidad de Galicia.