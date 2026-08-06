Las ferias medievales se convierten cada verano en uno de los grandes reclamos turísticos de España. Mercados de época, espectáculos, recreaciones históricas y gastronomía tradicional llenan de ambiente las calles de decenas de localidades que regresan al Medievo durante unos días.

Una de las citas más destacadas arranca el próximo 6 de agosto en el sur del país. Durante cuatro jornadas, un castillo, un gran mercado medieval y el teatro de calle trasladarán a vecinos y visitantes varios siglos atrás.

Se trata de las XXIX Jornadas Medievales de Cortegana (Huelva), un evento en el que doncellas, juglares, guerreros y artesanos vuelven a tomar las calles de la localidad para recrear el ambiente de la Edad Media.

Jornadas Medievales de Cortegana

Las XXIX Jornadas Medievales de Cortegana se celebrarán del 6 al 9 de agosto de 2026. La edición de este año gira en torno a "La captura del eclipse", una historia que une la recreación histórica con el eclipse solar total previsto para el próximo 12 de agosto.

La propuesta narra cómo una villa medieval lucha por vencer la oscuridad y capturar el eclipse, una temática con la que el municipio también quiere reivindicarse como uno de los lugares desde los que contemplar este fenómeno astronómico.

Como es tradición, Cortegana volverá a transformarse en una auténtica villa medieval. Sus calles, plazas y rincones más emblemáticos se decorarán para recrear la época y ofrecer una experiencia inmersiva tanto a vecinos como a visitantes.

Durante los cuatro días de celebración habrá actividades para todas las edades, con mercado medieval, artesanía, conferencias, animación de calle, gastronomía, espectáculos y numerosas propuestas culturales.

Programa de la feria medieval

Buena parte de la programación tendrá como escenario el Castillo de Cortegana, el castillo medieval más visitado de la provincia de Huelva y uno de los principales símbolos patrimoniales del municipio.

Además de los espectáculos programados, el recinto acogerá animación itinerante, música y actividades participativas para que el público forme parte de la celebración.

Jueves 6 de agosto

Las jornadas comenzarán a las 21:00 horas con el espectáculo inaugural Cortegana, un corazón medieval. El cortejo partirá desde la plaza de la Constitución hasta el patio de armas del castillo.

A esa misma hora abrirán el mercado y las tabernas medievales. En La Cerca de la Artesanía habrá demostraciones de alfarería, escultura, destilación, pigmentación, elaboración de esencias, trabajos con lana y cetrería, entre otros oficios tradicionales.

También se instalará un campamento guerrero con talleres de escritura medieval, forja, escuela de escuderos y una carpa de orcos a modo de photocall.

La primera jornada se completará con juegos medievales, tiro con arco, danzas, gaiteros, bufones y espectáculos itinerantes como Drakon's, antes de cerrar con el cuentacuentos Luna y el espectáculo circense Duendes de aire y tierra.

Viernes 7 de agosto

La actividad comenzará al mediodía con los gaiteros de Acibreira, las danzas de Upsala y los Bufones del Tiempo. Los pasacalles El bosque encantado y Los hijos del dragón volverán a llenar de personajes fantásticos las calles del mercado.

Durante toda la jornada habrá propuestas como Diavulus o Ashdrok, el árbol sabio, además de exhibiciones de lucha y acrobacias aéreas.

A las 22:00 horas llegará el teatro con La muerte come bananas, de Alfonso Zurro, y Una visita al médico. Más tarde, a las 23:45 horas, arrancará el Festival Internacional Sierra Celta con los conciertos de Backwest y Luneris.

Sábado 8 de agosto

El sábado repetirá gran parte de la animación de calle, con gaiteros, trovadores, bufones, dragones y personajes del bosque recorriendo el recinto medieval.

También regresarán las representaciones teatrales en el Patio de la Juglaría, junto a exhibiciones guerreras, espectáculos circenses y acrobacias repartidas por distintos espacios.

El gran momento musical llegará a las 22:00 horas con el concierto de Sakldir en la plaza de la Constitución. Desde las 23:30 horas, el Festival Sierra Celta reunirá a Aérokorda, Red Hot Chilli Pipers y Triquel. La jornada concluirá con la representación de La bruja cazada, junto al castillo.

Domingo 9 de agosto

La última jornada mantendrá la animación de calle con música, bufones, danza itinerante y pasacalles de duendes.

A las 21:00 horas tendrá lugar la tradicional competición de mozos y mozas en el Llano de la Farándula. A esa misma hora, la Iglesia del Divino Salvador acogerá el concierto Secundum morem Ecclesiae Hispalensis, interpretado por Schola, con piezas recuperadas de un cantoral del siglo XVI.

Tras el espectáculo Duendes de aire y tierra, previsto para las 22:00 horas, las jornadas concluirán a las 23:00 horas con La captura del eclipse, el acto final de esta edición, que pondrá el broche de oro a la celebración en el recinto del castillo.