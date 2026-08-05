Hay mañanas en las que una ciudad cambia de ritmo. Las calles se llenan antes de lo habitual, llegan comerciantes cargados de cajas y percheros y, poco a poco, cientos de puestos comienzan a formar un pequeño laberinto donde casi cualquier cosa puede aparecer.

Frutas recién llegadas del campo, flores, plantas, ropa, zapatos, bolsos, bisutería, productos para el hogar o pequeñas piezas de artesanía conviven en uno de esos mercados en los que comprar es solo una parte de la experiencia. El resto consiste en caminar, curiosear y dejarse llevar entre los puestos.

Así sucede cada jueves en Torrelavega, donde se celebra el mercadillo ambulante más grande de Cantabria. Una cita semanal que reúne alrededor de 280 puestos y que se ha convertido en toda una tradición para vecinos de la ciudad y visitantes llegados desde otros puntos de la región.

El gran mercado de los jueves

Conocido popularmente como el mercado de los jueves, el mercadillo se instala durante todo el año en el recinto exterior situado junto a la fachada sur del Mercado Nacional de Ganados, en la avenida Fernando Arce.

Desde las 8:00 hasta las 14:00 horas, este enorme espacio al aire libre se transforma en una sucesión de tenderetes donde es difícil no detenerse. La variedad es precisamente uno de sus grandes atractivos: aquí se puede llenar la cesta de frutas y verduras y, unos metros después, encontrar un vestido, unas zapatillas, una planta o algún objeto de decoración.

La alimentación mantiene un peso importante, especialmente a través de los productos frescos y de temporada. Junto a ellos aparecen puestos dedicados al textil, el calzado, los complementos, la cosmética, la bisutería, las flores, la artesanía y los artículos del hogar.

Precisamente esa mezcla explica que el mercado continúe atrayendo cada semana a miles de personas. Algunos llegan con una compra concreta en mente; otros simplemente recorren los puestos buscando una ganga o algo que no esperaban encontrar.

Porque parte del encanto de estos mercados tradicionales reside en lo imprevisible. No existen dos jueves exactamente iguales y recorrer sus pasillos permite recuperar esa costumbre de mirar, comparar precios, conversar con los vendedores y comprar directamente a pequeños comerciantes.

Qué ver en Torrelavega después del mercadillo

La mañana puede continuar por el centro de Torrelavega, situado a poca distancia. La Plaza Mayor es uno de los puntos desde los que comenzar a descubrir una ciudad eminentemente comercial, con numerosas calles peatonales, pequeños negocios y cafeterías.

Entre sus edificios más representativos se encuentra la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, levantada entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, mientras que pasear por calles como Consolación permite descubrir la cara más cotidiana de la ciudad entre tiendas tradicionales y edificios de diferentes épocas.

Iglesia de Nuestra Señora de la asunción en Torrelavega. iStock

Quienes prefieran cambiar los escaparates por la naturaleza también cuentan con varias alternativas. El parque Manuel Barquín es uno de los principales pulmones verdes urbanos, mientras que el entorno del río Besaya permite caminar o pedalear siguiendo diferentes recorridos.

Algo más alejado del centro se encuentra el parque de La Viesca, un espacio de carácter más natural atravesado por senderos y vegetación de ribera. Para quienes busquen caminar durante más tiempo, el corredor verde del Saja-Besaya permite continuar explorando el entorno sin grandes desniveles.

Una parada para probar la gastronomía cántabra

Después de varias horas recorriendo puestos, pocas cosas apetecen más que sentarse a la mesa. Torrelavega permite hacerlo sin abandonar los sabores más reconocibles de Cantabria.

En las cartas de bares y restaurantes aparecen clásicos como el cocido montañés, además de las imprescindibles rabas, uno de los aperitivos que mejor representan la gastronomía cántabra.

Sobaos pasiegos. iStock

Los quesos de la región y las anchoas también ocupan un lugar destacado, mientras que para terminar con algo dulce resulta difícil resistirse a dos de los grandes emblemas de la repostería regional: los sobaos y la quesada.

Así, una mañana que comienza buscando frutas, ropa o alguna ganga entre los cerca de 280 puestos puede terminar convertida en una pequeña escapada por Torrelavega.

Porque este mercado no es únicamente un lugar donde comprar: cada jueves vuelve a poner en escena una tradición comercial que forma parte de la vida cotidiana de Cantabria.