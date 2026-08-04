Los mercadillos ambulantes forman parte de la tradición de muchos pueblos y ciudades de España. Son un plan perfecto para pasear, descubrir productos de todo tipo y encontrar buenas oportunidades a precios asequibles.

Galicia es una de las comunidades donde este tipo de mercados tiene mayor arraigo. Muchos municipios celebran su mercadillo semanal, mientras que otros reservan una fecha concreta cada mes para reunir a vecinos y visitantes.

A pocos kilómetros de la frontera gallega también existe una cita muy popular. Cada jueves, la localidad portuguesa de Monção recibe a cientos de personas atraídas por uno de los mercadillos más importantes del norte de Portugal.

Situada frente a Salvaterra de Miño y a unos 40 minutos de Vigo, esta villa fronteriza combina compras, gastronomía y patrimonio, lo que la convierte en una escapada muy recomendable.

Así es el mercadillo de Monção

El mercadillo de Monção reúne cada jueves alrededor de 170 puestos de alimentación, ropa, calzado, complementos, artesanía y otros muchos productos. La variedad de su oferta hace que sea un destino habitual tanto para vecinos de la zona como para visitantes llegados desde Galicia.

Se celebra en el Campo da Feira, un recinto acondicionado para acoger el mercado semanal. Desde su remodelación en 2012 ofrece mejores instalaciones para comerciantes y compradores, con espacios organizados y puestos perfectamente señalizados.

Entre los productos más buscados destacan la ropa y el calzado, donde es habitual encontrar artículos a precios competitivos. También abundan los puestos de alimentación, artesanía y pequeños comercios con propuestas para todos los gustos.

Cada semana cientos de personas cruzan la frontera para realizar sus compras y disfrutar del ambiente que se genera durante toda la mañana. Además, muchos aprovechan la visita para descubrir la gastronomía y el casco histórico de la localidad.

Conviene tener en cuenta que, si el jueves coincide con un día festivo, el mercado no se cancela. En ese caso se adelanta al martes de la misma semana para mantener la actividad comercial.

El Campo da Feira también acoge otros eventos a lo largo del año. Entre ellos destaca la Feira de Artesanato e Velharias, que se celebra el cuarto y el quinto domingo de cada mes y reúne puestos de artesanía, antigüedades y objetos de colección.

Qué ver en Monção

Más allá de su famoso mercadillo, Monção merece una visita por su patrimonio y su ubicación junto al río Miño. Su recinto amurallado conserva buena parte de la esencia de las históricas villas portuguesas situadas en la frontera con España.

Pasear por su casco histórico permite recorrer calles empedradas, atravesar antiguas puertas de la muralla y disfrutar de varios miradores con vistas al río y al entorno natural

La villa portuguesa de Monção. E.E.

La gastronomía es otro de sus grandes atractivos. Especialidades como el bacalao o el cordero tradicional forman parte de la oferta de muchos de sus restaurantes, junto al reconocido vino Alvarinho de la región.

Junto a la plaza Deu-la-Deu se encuentra el Museo del Alvarinho, una visita recomendable para conocer la historia de este vino y descubrir una de las zonas más elevadas de la fortaleza, declarada Monumento Nacional en 1910.

Entre los edificios más destacados figuran la Igreja Matriz, una iglesia románica del siglo XIII, y la Igreja da Misericórdia, que mezcla elementos barrocos y neoclásicos y llama la atención por sus esculturas y su característico techo de madera.

La visita puede completarse con la Casa da Música, la Casa Museu de Monção y las termas de la localidad. Estas últimas se alcanzan a través de un agradable paseo que discurre junto al río Miño desde la base de la muralla.