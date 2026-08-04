Durante siglos, los alcázares han sido testigos de grandes acontecimientos de la historia de España. Entre sus vetustas murallas, se esconden batallas, historias de reyes y pueblos que dejaron su huella.

En muchos casos los castillos han sido parte fundamental en el desarrollo de la zona donde han sido construidos. La mayoría de ellos pueden visitarse por dentro, transportándonos directamente a la Edad Media.

Es por eso que visitar estos pueblos para apreciar desde más de cerca estas fortalezas es un plan perfecto para aprender sobre el origen y la historia de la localidad. Pero, ¿dónde se encuentra el palacio más antiguo del país?

Nos trasladamos hasta Jaén, concretamente a Baños de la Encina, donde el Castillo de Burgalimar destaca tanto por su apariencia y singularidad como por ser el más longevo de la nación.

Origen califal y conquista cristiana

El Castillo de Burgalimar fue construido por orden del califa cordobés Al-Hakam II, hijo y sucesor de Abderramán III, en el año 968. Al-Hakam II también fue quien terminó de construir la maravillosa Medina Azahara.

Durante la Reconquista, su dominio era muy cotizado debido a que controlaba el camino cordobés hacia Despeñaperros. Fue pasando de manos cristianas a musulmanas hasta que en el año 1225, el rey Fernando III el Santo lo conquistó definitivamente.

Esta asombrosa fortaleza que lleva en pie aproximadamente 1057 años, también recibe el nombre de: La fortaleza de los siete reyes, haciendo referencia al número de monarcas que lo habitaron a lo largo de la Edad Media.

Arquitectura y edificación

Si hablamos de su apariencia, muestra un carácter defensivo y diríamos que su principal característica son sus 14 torres, además de la torre del Homenaje, la cual se conoce popularmente en la zona como la almena gorda.

Se construyó en tapial, una combinación de arcilla, arena, cal y piedras pequeñas, un método económico y rápido pero que, además, ofrece una resistencia excepcional.

El estilo se diferencia del resto principalmente por el frente redondeado para la artillería y una orientación hacia la población en lugar de la campiña, por lo que se pensó para mostrar el control sobre la población.

En el interior se extiende un patio con un gran aljibe que queda dividido en dos naves y está cubierto con una bóveda de cañón.

Tarifa, accesos y horarios

El precio de la entrada es de 4 euros si se va por libre, excepto los miércoles no festivos, que es gratuita. Por otro lado, está la opción de una visita guiada con un precio de 6,50 €. Se puede comprar en las taquillas de la fortaleza o en la web del Ayuntamiento de Baños de la Encina.

Puede visitarse todos los días de la semana en diferentes horarios: de 10:30 a 13:30 y de 16:30 a 18:00 los lunes y los martes; de 11:15 a 13:30 y de 17:15 a 18:00 los miércoles, jueves y viernes; y de 10:30 a 13:30 y de 16:30 a 18:00 los fines de semana.