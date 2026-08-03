Galicia esconde algunos de los rincones costeros con más encanto de España. Entre ellos destaca Corcubión, una pequeña villa de A Costa da Morte donde la historia, el patrimonio y la gastronomía se unen para convertir cualquier visita en una escapada muy completa.

Situado en la provincia de A Coruña, este municipio apenas supera los 7,6 kilómetros cuadrados y ronda los 2.000 habitantes. A pesar de su tamaño, es uno de los destinos más conocidos de la costa gallega por su patrimonio, su tradición marinera y su excelente gastronomía.

Quienes lo visitan destacan tanto su oferta gastronómica como el encanto de sus calles. De hecho, una de las reseñas compartidas por los viajeros resume la experiencia asegurando que "se come de lujo y el casco histórico es una maravilla", dos de los grandes atractivos de la localidad.

Un casco histórico con siglos de historia

La historia de Corcubión se remonta a la época romana, aunque fue durante la Edad Media cuando alcanzó una gran relevancia como puerto pesquero y comercial. Todavía hoy conserva numerosos edificios que recuerdan la importancia que tuvo la villa durante siglos.

El municipio está formado por las parroquias de San Marcos de Corcubión, que corresponde al núcleo urbano, y San Pedro de Redonda, de carácter más rural. Aunque se encuentra en plena Costa da Morte, su ría está considerada la más septentrional de las Rías Baixas.

El casco histórico de Corcubión. E.E.

Su casco antiguo fue declarado Conjunto Histórico-Artístico el 31 de enero de 1984 y cuenta además con la protección de Bien de Interés Cultural. Pasear por sus estrechas calles permite descubrir pazos, casas señoriales, iglesias medievales y rincones que conservan intacta la esencia de la villa.

Entre sus edificios más destacados figura el Pazo de Altamira, una construcción del siglo XV reformada durante los siglos XVII y XVIII. Además de reforzar el sistema defensivo de la localidad, fue la residencia del merino, el juez encargado de administrar la jurisdicción de Corcubión.

El patrimonio religioso también tiene un papel protagonista. La Iglesia de San Marcos, levantada principalmente en estilo gótico a comienzos del siglo XIV, comparte protagonismo con la Iglesia de San Pedro de Redonda, un templo de menor tamaño pero de gran interés artístico.

La defensa de la ría llevó además a construir en el siglo XVIII el Castillo del Cardenal. Esta fortaleza formaba parte de un sistema defensivo costero y ocupaba una posición estratégica para vigilar el acceso marítimo y proteger la villa de posibles ataques.

Naturaleza y buena gastronomía

Además de su patrimonio, Corcubión ofrece un entorno natural privilegiado. Uno de los lugares más recomendables es el Mirador do Monte Quenxe, desde donde se obtienen unas magníficas vistas de la ría, el casco urbano y los restos de un antiguo castro.

También merece una visita el Campo de San Roque, un espacio de gran valor botánico donde crece de forma natural la Centaurea corcubionensis, una especie amenazada de flores rosadas exclusiva de la zona.

Frente a la costa se encuentra la Illa Lobeira Grande, un islote con faro que sirve de refugio a numerosas aves marinas, como gaviotas y cormoranes. Desde este punto también se pueden contemplar el faro de Fisterra y una amplia panorámica del Atlántico.

Comer bien es otro de los grandes atractivos de Corcubión. Los restaurantes apuestan por productos frescos del mar, con especial protagonismo para mariscos como nécoras, almejas o percebes, además de pescados de roca capturados en la zona.

A estos se suman especies tan habituales como la merluza, el lenguado, el besugo, el sargo o la sardina, que suelen prepararse a la plancha o en las tradicionales caldeiradas gallegas. Tampoco faltan recetas tan populares como el lacón con grelos, el cocido o las clásicas empanadas.

Cómo llegar a Corcubión

La forma más sencilla de llegar en coche es utilizar la AG-55 y enlazar con la AC-552 desde A Coruña. Quienes viajen desde Santiago de Compostela pueden hacerlo a través de la AG-56 y la AC-544, que conectan con la misma carretera.

Si se prefiere el transporte público, existen conexiones diarias desde A Coruña con Autocares Vázquez y desde Santiago de Compostela mediante los servicios de Monbus. Ambas opciones permiten llegar cómodamente hasta este rincón de A Costa da Morte.