Los mercados medievales son mucho más que un lugar de compra y venta. Se trata de una oportunidad para viajar al pasado y descubrir cómo era la Edad Media de la forma más completa posible.

Esa base histórica es la que da sentido a una fiesta que cada verano recupera el ambiente medieval con combates, exhibiciones y animación de calle, sin perder de vista el mercado y las actividades familiares.

El Mercado Medieval de la Batalla de Villadangos del Páramo, situado en León, se ha convertido ya en una de las celebraciones más esperadas de la provincia.

Consolidado en los años 90, el evento volverá a reunir a vecinos, asociaciones recreacionistas y visitantes en torno a uno de los episodios históricos más conocidos del municipio.

La programación anunciada para esta edición incluye campamentos medievales, recreaciones de combates, desfiles, animación histórica, exhibiciones, mercado medieval y otras actividades vinculadas al ambiente de la época: toda una experiencia digna del medievo.

Programa de la celebración

Durante tres jornadas habrá actividad continua con ambientación medieval, animación y propuestas pensadas tanto para quienes buscan recreaciones como para quienes prefieren recorrer el mercado y disfrutar de las exhibiciones.

El cartel del evento destaca además la presencia de combates, animación y “mucho más”, reforzando el carácter participativo de esta celebración.

Si hay algo que verdaderamente define este acontecimiento es su entregada implicación local. Ese compromiso municipal, junto con la presencia de grupos recreacionistas, es lo que ayuda a dar forma a un fin de semana memorable que te hará revivir la más profunda historia del antiguo Reino de León.

Historia del combate

La celebración gira en torno a la Batalla de Villadangos o Viadangos, librada en otoño del 1111 cerca de la actual localidad.

En ese enfrentamiento se midieron las tropas de Alfonso I de Aragón, Alfonso el Batallador, contra los defensores leoneses y gallegos de la reina Urraca de León y del infante Alfonso Raimúndez, futuro Alfonso VII.

Las tropas aragonesas apresaron a nobles como Pedro de Froilaz. Finalmente la batalla terminó con victoria aragonesa, aunque el joven Alfonso consiguió escapar, y el episodio quedó como una referencia destacada dentro de la historia leonesa.

Por este histórico, Villadangos del Páramo conmemora los hechos cada mes de agosto con un mercado medieval y una recreación popular de la batalla.

Acerca del municipio

Más allá de su vinculación con este episodio, el municipio destaca por estar en una zona con gran tradición jacobea del Camino de Santiago, que ofrece servicios esenciales para los peregrinos.

Por otro lado, su destacada Iglesia del siglo XVII con una característica torre de espadaña y su laguna, un espacio natural para observar aves acuáticas, convierten la localidad en una parada obligatoria que visitar.

La ficha municipal del ayuntamiento recoge una población de 1.132 habitantes. El acceso por carretera resulta cómodo gracias a la cercanía de la N-120 y de la AP-71 León-Astorga.