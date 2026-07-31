El conocido cantante asturiano Melendi tiene su residencia habitual en Madrid, y aunque visita el Principado cuando tiene oportunidad, su verdadero refugio se encuentra un tanto alejado de la región que le ve crecer.

Concretamente, el artista de 47 años prefiere buscar la calma en un rincón mallorquín que reúne historia, mar y discreción, un lugar perfecto para poder desconectar del ruido y el bullicio de las grandes ciudades.

Lo hace en un pueblo medieval de 21.000 habitantes que tiene su propia muralla, ruinas romanas y calas de aguas cristalinas, y que se encuentra situado en el norte de Mallorca. Su ambiente discreto lo ha convertido en el refugio de verano de muchos rostros conocidos.

Su casco antiguo conquista a todo aquel que lo visita sin prisa y, a pesar del paso del tiempo, ha conseguido mantener el equilibrio entre la vida local y su patrimonio, convirtiéndose en un destino perfecto para quienes buscan unas vacaciones más allá del disfrute del sol y el mar.

Se trata de Alcúdia, municipio mallorquín que Melendi ha visitado en numerosas ocasiones para desconectar en verano de sus obligaciones, aprovechando para navegar por la costa y disfrutar de este maravilloso entorno mediterráneo.

El cantante asturiano ha sido conquistado por este pueblo cuyo pasado se remonta a la antigua Pollentia, fundada en el año 123 a.C., considerada uno de los grandes testimonios romanos de Mallorca. Además, cuenta con rincones tan bonitos como la cala des Coll Baix, una zona virgen rodeada de naturaleza.

Una muralla medieval única en Mallorca

Recorrer Alcúdia supone poder empaparse de un pueblo que tiene mucho que ofrecer a todos aquellos que tienen interés por conocer su patrimonio histórico. En su casco antiguo, de hecho, aún se encuentran los restos arqueológicos de Pollentia, pudiendo verse el foro, antiguas zonas residenciales y un teatro excavado en la roca.

Estos restos romanos conviven con un trazado urbano que aún mantiene la esencia medieval, con calles estrechas por las que transitar para contemplar casas señoriales con detalles renacentistas y diferentes construcciones como el ayuntamiento, la capilla del Sant Crist o la iglesia de Sant Jaume.el siglo XIV, que fue levantada por orden de Jaime II para la protección de la villa y que fue uno de los perímetros defensivos más destacados de las Islas Baleares.

Posee varios accesos históricos como la Porta del Moll, la puerta de Xara o la de Palma, que no hacen más que reflejar el carácter histórico de este bonito pueblo al que acude Melendi con frecuencia para disfrutar de sus vacaciones de verano.

Por si fuera poco, a su gran legado histórico se suma su entorno natural de la bahía y el Parque Natural de s’Albufera de Mallorca, que después de su creación en 1988 actualmente posee más de 200 especies de aves.

Qué ver y hacer en Alcúdia

Alcúdia tiene muchos más atractivos que la muralla, pues cuenta con una gran cantidad de enclaves interesantes que han conquistado tanto a Melendi como a otros rostros conocidos que deciden pasar sus días de vacaciones en este bonito pueblo.

Esta ciudad, que fue declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1974, que cuenta con más de 30 kilómetros de costa, con una gran variedad de calas y playas de enorme belleza. Alcúdia está bañada por las bahías de Pollensa y la de Alcúdia, con unas vistas difíciles de igualar.

Alcúdia es uno de los municipios más antiguos, bellos y turísticos de la isla de Mallorca, España. E.E.

Uno de los lugares de obligada visita en esta localidad es la Iglesia de Sant Jaume, de estilo neogótico y construida a finales del siglo XIX sobre las ruinas de un templo anterior, originario del siglo XIV y fundado por el rey Jaume II.

Junto a la iglesia se encuentra el Museo Parroquial, en el que se pueden encontrar muestras de arte sacro muy valiosas y que se han logrado mantener a lo largo del tiempo, estando ahora disponibles para su visita y disfrute.

Como decíamos, la Porta de Mallorca y la Porta de Moll, que en su momento fueron las dos principales vías de acceso a la ciudad vieja de Alcúdia, abiertas en la muralla medieval, se deben visitar por todo lo que representan.

La primera de ellas, conocida como la Porta de la Vila, es la más cercana al Ayuntamiento, mientras que la segunda era la que permitía la llegada al puerto desde el núcleo urbano.

Entre los lugares de interés se encuentra el puerto de Alcúdia, que, más allá de su función comercial y como punto de partida a otros puertos de las Islas Baleares, es uno de los grandes atractivos del turismo de lujo en el norte de Mallorca. En él se puede apreciar cómo las embarcaciones deportivas conviven con barcos de pesca de quienes salen cada día a faenar.

Por otro lado, los apasionados del agua pueden visitar el Hidropark Alcúdia, un parque acuático ideal para disfrutar de una gran jornada en familia. Cuenta con una superficie de 40.000 metros cuadrados y propuestas para todos los gustos y edades.

Por último, hacer mención a su gran mercadillo tradicional, conocido como Alcúdia Market, que es uno de los más importantes de la isla y que tiene lugar junto a las murallas medievales. Tampoco te olvides de preparar los típicos cocarrois (empanadillas de verduras) o los robiols (dulce de confitura o cabello de ángel).