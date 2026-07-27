David Broncano es uno de los rostros más populares de la televisión española. Tras el éxito de La Resistencia, dio el salto a TVE para ponerse al frente de La Revuelta, un formato que continúa cosechando una gran audiencia.

Aunque nació en Santiago de Compostela, el presentador creció en Orcera, un municipio jienense del que siempre ha presumido y al que hace referencia con frecuencia cuando habla de sus orígenes.

El presentador, de 41 años, nunca ha ocultado su pasión por la montaña. Cuando necesita desconectar del ritmo de la televisión y alejarse del foco mediático, pone rumbo a la Sierra de Gredos, donde ha encontrado un refugio rodeado de bosques, piscinas naturales y algunas de las rutas de senderismo más espectaculares del país.

El refugio de David Broncano en Ávila

Broncano y su pareja, la actriz Silvia Alonso, están cada vez más ligados a la provincia de Ávila. De hecho, adquirieron recientemente una vivienda unifamiliar en la vertiente oriental de la Sierra de Gredos, la tercera propiedad del presentador en esta comarca.

La vivienda supera los 300 metros cuadrados construidos y se levanta sobre una parcela de unos 4.500 metros cuadrados.

Además, limita con otros terrenos que ambos ya habían adquirido anteriormente, por lo que el conjunto de sus propiedades supera la hectárea. Su ubicación, muy próxima a la Comunidad de Madrid, les permite desplazarse hasta allí siempre que buscan unos días de tranquilidad.

Se trata, además, de un enclave privilegiado. Muy cerca se encuentran el valle del Alberche, la Reserva Natural del Valle de Iruelas y espacios tan conocidos como los pantanos de San Juan y del Burguillo.

Todo el entorno está rodeado por bosques de robles, castaños, acebos, arces y diferentes variedades de pinos, un paisaje perfecto para practicar senderismo, ciclismo o simplemente disfrutar de la naturaleza.

Un refugio en plena naturaleza

La pasión de Broncano por Gredos no se limita a su vivienda. El presentador ha recomendado en varias ocasiones el Hotel Nabia, un alojamiento situado en Candeleda y rodeado de castaños y robledales, con espectaculares vistas al valle del Tiétar.

Según ha explicado en distintas entrevistas, es un lugar ideal tanto para quienes buscan descansar como para los aficionados al turismo activo. En sus alrededores pueden realizarse rutas a caballo, recorridos en bicicleta, senderismo o escalada.

La pareja también aprovecha para recorrer otras zonas de la Sierra de Gredos. Entre ellas destacan las rutas que conducen al Circo de Gredos, uno de los parajes más emblemáticos de la cordillera, donde cascadas, arroyos y lagunas conforman algunos de los paisajes más espectaculares de la provincia.

Todo ello convierte a Gredos en el lugar perfecto para desconectar del bullicio de la ciudad y disfrutar de la naturaleza en estado puro.

Qué ver y hacer en la Sierra de Gredos

A poco más de dos horas de Madrid se encuentra la Sierra de Gredos, uno de los grandes destinos de turismo de naturaleza del centro de España. Se puede acceder fácilmente tanto en coche como en transporte público, lo que la convierte en una escapada muy popular durante todo el año.

La sierra ofrece algunas de las rutas de senderismo más conocidas del país. Hay itinerarios para todos los niveles que atraviesan bosques, gargantas, lagunas glaciares, pozas y miradores con espectaculares vistas.

Los aficionados al ciclismo y al motociclismo también encuentran aquí un destino ideal. El puerto de Candeleda es uno de los recorridos más populares y acoge habitualmente pruebas deportivas tanto de bicicleta como de atletismo.

Además del deporte, Gredos destaca por sus pueblos con encanto. Entre ellos sobresale Candeleda, una de las localidades más importantes de la vertiente sur; Hoyos del Espino, puerta de acceso al Circo de Gredos; Pedro Bernardo, conocido por sus vistas sobre la sierra; y Navarredonda de Gredos.

Otra de las propuestas más recomendables es recorrer la Ruta de las Cinco Villas, un itinerario circular que une varias localidades del valle del río Tiétar y permite descubrir algunos de los paisajes más atractivos de esta comarca.