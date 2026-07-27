La ciudad que protagoniza esta escapada que te proponemos conserva su historia de una forma muy especial. Aquí, el pasado no permanece encerrado en los museos, sino que aparece a cada paso entre calles, plazas y monumentos que todavía recuerdan el esplendor de otras épocas.

A primera vista, podría parecer Roma o el decorado de una película ambientada en la antigüedad. Sin embargo, este destino se encuentra mucho más cerca y alberga uno de los patrimonios romanos más importantes de Europa.

Hablamos de Mérida, la antigua Augusta Emerita, una ciudad que llegó a convertirse en uno de los grandes centros políticos y culturales de Hispania y que hoy permite recorrer buena parte de aquel legado.

Un teatro romano todavía lleno de vida

Pocos monumentos consiguen trasladar al visitante al pasado como el Teatro Romano de Mérida. Su construcción se remonta a los años 16 y 15 a. C., durante el mandato del emperador Augusto.

Sus gradas podían acoger alrededor de 6.000 personas. La distribución de los asientos no era casual, ya que cada ciudadano ocupaba un lugar diferente en función de su posición dentro de la sociedad romana.

Teatro romano de Mérida.

Durante mucho tiempo, gran parte del teatro permaneció enterrada. Solo sobresalían algunas estructuras conocidas popularmente como "Las Siete Sillas", hasta que las excavaciones del siglo XX permitieron recuperar el monumento.

En la actualidad, este espacio vuelve a cumplir la función para la que fue creado. Cada verano, el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida reúne representaciones bajo las estrellas y devuelve la voz a algunas de las obras más conocidas de la Antigüedad.

La antigua capital de Lusitania

El teatro es solo una pequeña parte del inmenso patrimonio de la ciudad. Augusta Emerita fue fundada para acoger a soldados veteranos y terminó convirtiéndose en la capital de la provincia romana de Lusitania.

Su importancia política, económica y comercial dejó tras de sí un conjunto monumental excepcional. Por esa razón, el enclave arqueológico de Mérida está reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.

Templo de Diana, en Mérida.

Entre los lugares imprescindibles aparece el Templo de Diana, integrado en pleno centro urbano. También destaca el Puente Romano, que atraviesa el Guadiana y está considerado uno de los más largos construidos en aquella época.

La silueta del Acueducto de los Milagros completa este recorrido histórico. Sus grandes arcos de piedra y ladrillo continúan en pie después de casi dos mil años y forman una de las imágenes más reconocibles de Mérida.

El paso de otras culturas también dejó huella en la ciudad. Restos visigodos y construcciones como la Alcazaba recuerdan que Mérida siguió desempeñando un papel relevante mucho después de la caída del Imperio romano.

Casas, mosaicos y escenas cotidianas

Visitar Mérida permite conocer algo más que los grandes monumentos de la Antigüedad. Sus yacimientos también muestran cómo vivían las familias, los comerciantes y los ciudadanos que recorrían sus calles.

La Casa del Anfiteatro conserva mosaicos, estancias y restos de antiguas viviendas. Sus suelos decorados muestran escenas mitológicas y ayudan a imaginar cómo era la vida doméstica en una ciudad romana.

Ese recorrido continúa en el Museo Nacional de Arte Romano. El edificio, diseñado por Rafael Moneo, reúne esculturas, monedas, mosaicos y objetos hallados durante las excavaciones arqueológicas.

Su gran nave central, inspirada en la arquitectura romana, forma parte de la propia experiencia. Más que un simple museo, funciona como una puerta de entrada para comprender el pasado de la ciudad.

El encanto de recorrer Mérida al anochecer

La caída del sol transforma por completo el paisaje urbano. La iluminación de los monumentos crea una atmósfera más tranquila y permite contemplar las ruinas desde otra perspectiva.

Caminar junto al teatro, el templo o el puente durante la noche tiene un aire casi cinematográfico. Las leyendas y el silencio ayudan a reforzar esa sensación de encontrarse entre dos épocas diferentes.

Precisamente ahí reside buena parte del atractivo de Mérida. La historia no aparece como algo lejano, sino como una presencia constante que acompaña al visitante durante todo el recorrido.

Una escapada en el corazón de Extremadura

Su ubicación convierte a Mérida en una opción perfecta para organizar una escapada desde Madrid o Sevilla. Además, puede servir como punto de partida para conocer otros lugares de Extremadura.

Cáceres sorprende con uno de los cascos históricos medievales mejor conservados de España. Sus calles empedradas, palacios y torres transportan al visitante a una época completamente distinta.

Los amantes de la naturaleza también pueden acercarse al Parque Nacional de Monfragüe. Este espacio protegido está considerado uno de los mejores lugares de Europa para observar aves y descubrir los paisajes de la dehesa extremeña.