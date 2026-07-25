Las ferias y mercadillos ambulantes siguen siendo uno de los grandes atractivos de Galicia. Estos mercados tradicionales forman parte de la identidad de la comunidad y cada semana reúnen a miles de personas en busca de productos locales, gastronomía y artesanía.

A lo largo de toda la región se celebran mercados en diferentes municipios y días de la semana, aunque muchos de los más concurridos tienen lugar durante el fin de semana. Entre ellos destaca el que se celebra cada domingo en el municipio coruñés de Cee.

Este mercado reúne a cientos de vecinos y visitantes gracias a sus cerca de 100 puestos, donde es posible encontrar artesanía, embutidos, productos frescos y todo tipo de artículos para el hogar o la vida cotidiana.

El mercado de Cee, al detalle

Cada domingo, las calles de Cee cambian por completo de aspecto. El mercado dominical es una de las citas más importantes de la comarca de Fisterra y mantiene viva una tradición que se ha convertido en un punto de encuentro para vecinos y turistas.

Desde primera hora de la mañana, el centro de la localidad se llena de puestos de venta ambulante y de personas que acuden tanto a hacer la compra como a pasear y disfrutar del ambiente.

El Mercado Municipal de Cee es el principal motor comercial y un gran referente en la comarca de la Costa da Morte, en la provincia de A Coruña. E.E.

Se trata de uno de los mercados al aire libre más destacados de la Costa da Morte. Pasear entre sus puestos permite descubrir desde pequeños productores hasta artesanos y comerciantes que ofrecen una amplia variedad de productos.

La oferta es muy diversa. Además de ropa, calzado o artículos para el hogar, destacan especialmente los alimentos frescos y de proximidad. Frutas, verduras, embutidos, quesos o pan artesanal son algunos de los productos más demandados.

A ello se suma la actividad de la Plaza de Abastos, que también abre los domingos y permite comprar pescado y marisco fresco, convirtiendo la visita en una experiencia muy completa para los amantes de la gastronomía gallega.

El mercado dominical es, además, uno de los principales motores comerciales del municipio y cada semana genera una gran actividad económica en la localidad.

La jornada no estaría completa sin una de las tradiciones más arraigadas de Cee. Cada domingo, numerosos bares y restaurantes sirven callos, un plato típico que muchos visitantes aprovechan para degustar antes de regresar a casa.

Otros mercados imprescindibles

Los mercados tradicionales gallegos son mucho más que lugares donde comprar alimentos. También reflejan la estrecha relación de la comunidad con la agricultura, la artesanía y los productores locales.

Uno de los más conocidos es el mercado de Padrón, considerado uno de los más populares de Galicia. Se celebra cada domingo en el Paseo do Espolón y el Campo do Souto, donde cientos de puestos ofrecen frutas, verduras de temporada, quesos, embutidos, ropa, calzado, licores y otros productos.

Su origen se remonta a la Edad Media, cuando era un importante punto de compraventa de ganado. Hoy sigue siendo una cita imprescindible, especialmente por sus pulperías y puestos de comida, donde es habitual degustar pulpo á feira, churrasco o un vaso de vino.

Otra de las grandes referencias es la Feira de Paiosaco, en A Laracha (A Coruña). Se celebra el primer y el tercer domingo de cada mes y ocupa un recinto de más de dos hectáreas con alrededor de 500 puestos dedicados a productos del campo, alimentación, ropa, calzado, flores y artesanía.

Muy cerca de los puestos es habitual encontrar establecimientos donde se sirven tapas de callos, pulpo o fabada, convirtiendo la visita en un plan gastronómico muy completo.

También merece una visita la Feira de Parga, en Guitiriz (Lugo), una feria rural que se celebra dos domingos al mes: el primero comprendido entre los días 9 y 15 y el último domingo de cada mes, en horario de 9:00 a 15:00 horas.

Ubicada en el Campo da Feira de Parga, dentro de la comarca de Terra Chá, permite descubrir el ambiente de las tradicionales ferias del interior gallego, con numerosos puestos de alimentación, productos locales, artesanía y otros artículos de mercadillo.

Por último, otra opción interesante es la Feria de Antigüedades de Pontevedra, situada junto al Mercado de Abastos y el centro histórico de la ciudad. En ella participan alrededor de medio centenar de vendedores especializados en muebles antiguos, piezas decorativas, objetos de colección y artículos vintage.

Es una visita perfecta para quienes buscan piezas singulares y, al mismo tiempo, quieren aprovechar la jornada para recorrer algunos de los rincones más emblemáticos del casco histórico pontevedrés.