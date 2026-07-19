El verano gallego vuelve a llenarse de mercados históricos capaces de transformar por completo el aspecto de algunas de sus ciudades. Durante varios días, las calles sustituyen el asfalto por la ambientación medieval, los artesanos toman las plazas y la música tradicional vuelve a sonar entre pasacalles, espectáculos y personajes de época.

Entre las grandes citas de este mes destaca una feria que celebra su trigésimo aniversario y que, edición tras edición, consigue reunir a miles de visitantes atraídos por su mezcla de artesanía, gastronomía, teatro y animación en uno de los cascos históricos más bonitos del norte de España.

Se trata de la Feira das Maravillas de A Coruña, que regresará del 22 al 26 de julio de 2026 para convertir la Ciudad Vieja en un gran mercado medieval al aire libre.

Durante cinco jornadas, el centro histórico volverá a llenarse de puestos artesanos, propuestas gastronómicas, música, recreaciones y actividades para todas las edades, consolidándose como una de las citas imprescindibles del verano gallego.

La Feira das Marabillas volverá a reunir alrededor de 140 puestos de artesanía y gastronomía, donde será posible encontrar desde piezas de cerámica, cuero, madera o joyería artesanal hasta productos tradicionales de la gastronomía gallega.

Actuación de gaitas en una feria medieval. iStock

No faltarán tampoco especialidades como el pulpo á feira, empanadas caseras, pan de Cea, quesos, embutidos, vinos de la tierra o diferentes propuestas de comida popular que cada año convierten la feria en un auténtico reclamo gastronómico.

A lo largo de los cinco días también habrá una intensa programación de calle con pasacalles musicales, bandas de gaitas y tambores, teatro itinerante, danza, títeres, zancudos, malabares, acrobacias aéreas, espectáculos de fuego y exhibiciones inspiradas en la Edad Media.

Las familias encontrarán además talleres participativos, actividades infantiles, cuentacuentos y una zona de juegos pensada especialmente para los más pequeños.

Un casco histórico convertido en una villa medieval

La inauguración tendrá lugar el miércoles 22 de julio con un gran pasacalles que recorrerá la Ciudad Vieja y marcará el inicio de cinco jornadas en las que plazas y calles permanecerán repletas de actividad desde la mañana hasta la noche.

Uno de los espectáculos más llamativos será la participación de los Sbandieratori, especialistas en el manejo de banderas que recrean las antiguas ceremonias de los ejércitos italianos medievales.

Sbandieratori realizando la danza tradicional. iStock

Durante el fin de semana continuarán los conciertos, las actuaciones teatrales, las exhibiciones de danza, los espectáculos de fuego y las acrobacias, mientras distintas compañías recorrerán continuamente el recinto para mantener viva la ambientación.

La feria concluirá el domingo con un gran pasacalles final en el que participarán buena parte de los grupos presentes durante el evento, además de varias representaciones teatrales que pondrán el broche a esta trigésima edición.

Qué ver y hacer en A Coruña

Aprovechar la visita a la Feira das Marabillas también es una excelente oportunidad para descubrir algunos de los grandes atractivos turísticos de A Coruña.

El casco histórico conserva monumentos como la Iglesia de Santiago, la Colegiata de Santa María, la plaza de María Pita o el Jardín de San Carlos, uno de los miradores más agradables sobre el puerto.

Plaza de Maria Pita. iStock

Muy cerca comienza el paseo marítimo, considerado uno de los más largos de Europa, que conduce hasta la Torre de Hércules, el único faro romano del mundo que continúa en funcionamiento y uno de los grandes símbolos de Galicia.

La ciudad también cuenta con playas urbanas como Orzán y Riazor, numerosos museos y una amplia oferta gastronómica donde los pescados y mariscos frescos comparten protagonismo con las empanadas, los quesos gallegos y los vinos de la tierra.

Con su combinación de patrimonio, ambiente medieval, gastronomía y actividades para todas las edades, la Feira das Marabillas volverá a convertir el casco histórico coruñés en uno de los planes imprescindibles del verano para quienes buscan una escapada diferente junto al Atlántico.