Jesús Calleja es una de las figuras más reconocidas de la televisión en España, un aventurero, alpinista y presentador que, gracias a su carisma y a su capacidad para mostrar algunos de los lugares más remotos del planeta, se ha ganado el cariño del gran público.

El leonés de 61 años acumula una dilatada trayectoria televisiva que comenzó hace casi dos décadas, en 2007, con el estreno de Desafío extremo en Cuatro. Desde entonces ha estado muy vinculado a Cuatro y Telecinco, al frente de formatos como Desafío en Himalaya, Volando Voy o, más recientemente, Universo Calleja.

Actualmente es uno de los grandes rostros de Mediaset, lo que le mantiene inmerso en numerosos proyectos a lo largo del año. Sin embargo, siempre que puede se refugia en un pequeño pueblo de León donde disfruta de la tranquilidad y la naturaleza.

Se trata de Golpejar de la Sobarriba, una pequeña localidad del municipio de Valdefresno, con cerca de 400 habitantes, donde posee una finca de 15.000 metros cuadrados rodeada de naturaleza.

El refugio de Calleja

Golpejar de la Sobarriba es un pequeño pueblo que se ha convertido en el refugio perfecto para que Jesús Calleja desconecte de su intensa actividad profesional y disfrute de su tiempo libre junto a su familia y amigos.

El presentador cuenta con un chalet de unos 400 metros cuadrados completamente adaptado a sus necesidades, rodeado de naturaleza y muy cerca de la ciudad de León. Desde allí disfruta de la tranquilidad del entorno sin renunciar a la comodidad de tener todos los servicios a pocos minutos.

Localidad de Golpejar de la Sobarriba, en la provincia de León. E.E.

La finca que rodea la vivienda tiene una superficie aproximada de 15.000 metros cuadrados, un espacio que refleja su pasión por la naturaleza y la vida al aire libre. Allí lleva un estilo de vida tranquilo y sostenible, muy alejado del ritmo frenético de la televisión.

Uno de los elementos más llamativos de la propiedad es que dispone de un helipuerto privado y un pequeño hangar donde guarda su helicóptero, una herramienta fundamental para muchos de sus desplazamientos y proyectos profesionales.

La vivienda también cuenta con un amplio jardín, diferentes zonas de almacenamiento para material de aventura, garajes y talleres donde prepara parte de sus expediciones.

Aunque protege mucho su intimidad, es habitual que el presentador comparta en sus redes sociales algunas imágenes de su día a día. Gracias a ellas también se sabe que convive con varios perros, muchos de ellos adoptados, que forman parte de su familia.

Un oasis rural

Jesús Calleja decidió establecer su hogar en Golpejar de la Sobarriba por la tranquilidad que ofrece este pequeño núcleo leonés, rodeado de naturaleza pero situado a escasos minutos de la capital.

El pueblo conserva el encanto propio de las localidades tradicionales de la provincia, con calles tranquilas, viviendas unifamiliares y un entorno dominado por campos y pequeñas colinas.

Precisamente esa combinación entre naturaleza, privacidad y cercanía a León fue una de las razones que llevaron al aventurero a instalarse en este lugar después de recorrer buena parte del mundo.

Aunque se trata de una localidad pequeña, no está aislada, ya que forma parte del entorno metropolitano de León. Sus vecinos pueden disfrutar de un ambiente rural sin renunciar a la cercanía de todos los servicios que ofrece la ciudad.

Golpejar representa ese equilibrio cada vez más buscado entre calidad de vida, contacto con la naturaleza y buenas comunicaciones, un entorno perfecto para alguien acostumbrado a viajar constantemente.

Las raíces de Jesús Calleja

Aunque su refugio actual está en Golpejar de la Sobarriba, Jesús Calleja nació en la ciudad de León y mantiene una estrecha vinculación con Fresno de la Vega, el pueblo de origen de su familia y donde pasó buena parte de su infancia.

Fue allí donde empezó a desarrollar su pasión por la naturaleza, la aventura y la vida al aire libre, en un entorno rural que marcó profundamente su forma de entender el mundo.

Fresno de la Vega se encuentra a unos 30 kilómetros de León y es conocido por sus fértiles huertas y por el famoso pimiento de Fresno, uno de los productos más representativos de la gastronomía leonesa.

En sus calles todavía se respira el ambiente tranquilo de los pueblos de la vega leonesa. El presentador mantiene un fuerte vínculo con esta localidad, donde fue nombrado Hijo Predilecto en reconocimiento a su trayectoria y donde siempre ha recibido el cariño de sus vecinos.