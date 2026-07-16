Las recreaciones históricas se han convertido en uno de los grandes atractivos del verano. Durante unas horas, permiten cambiar el presente por otra época y pasear incluso entre legionarios, gladiadores, mercaderes y artesanos como si el Imperio Romano hubiera vuelto a cobrar vida.

Es precisamente uno de estos eventos capaces de hacer a cualquier visitante viajar a la época romana, es el que ya se ha convertido en una de las citas más esperadas para este fin de semana.

Un evento que tendrá lugar en Saldaña (Palencia) durante los días 18 y 19 de julio y que celebrará la XXII edición del Mercatus Romanus.

Su casco histórico volverá a transformarse en un gran foro romano con más de cincuenta puestos temáticos, desfiles de legiones, combates de gladiadores, talleres infantiles y un amplio programa de actividades inspirado en la Antigua Roma.

Durante dos jornadas, vecinos y visitantes podrán recorrer un mercado ambientado hace dos mil años, asistir a recreaciones históricas y descubrir uno de los acontecimientos culturales más consolidados del verano en Castilla y León.

Un fin de semana para revivir la Antigua Roma

El Mercatus Romanus volverá a ocupar la Plaza Vieja y la Plaza de España, donde se instalarán más de cincuenta puestos de artesanía, alimentación y productos inspirados en la época romana. A lo largo del recorrido, los visitantes se cruzarán con legionarios, gladiadores, senadores y otros personajes caracterizados que contribuirán a recrear el ambiente de una auténtica ciudad del Imperio.

La programación arrancará con la tradicional invocación a los dioses romanos, un acto simbólico que marcará el inicio de dos jornadas repletas de actividades.

Gladiadores en un desfile. iStock

A partir de ese momento se sucederán desfiles de legiones, combates de gladiadores, exhibiciones de cetrería, demostraciones de tiro con arco y espectáculos de fuego, además de numerosos talleres dirigidos tanto a niños como a adultos.

Los más pequeños podrán participar en actividades dedicadas a descubrir cómo era la vida hace dos mil años, con propuestas centradas en la elaboración de mosaicos, la escritura romana o los juegos tradicionales.

Paralelamente, los establecimientos hosteleros de la localidad completarán la experiencia con tapas y menús inspirados en la gastronomía de la Antigua Roma.

La Villa Romana La Olmeda

El Mercatus Romanus nació hace más de dos décadas con el objetivo de poner en valor la Villa Romana La Olmeda, situada en la cercana localidad de Pedrosa de la Vega y considerada uno de los yacimientos romanos mejor conservados de la Península Ibérica.

Declarada Bien de Interés Cultural, conserva algunos de los mosaicos romanos más espectaculares de España y volverá a tener un papel destacado durante el mercado con un espacio divulgativo, talleres y actividades para acercar su patrimonio a todos los visitantes.

Qué ver en Saldaña

Aprovechar la visita también permite descubrir una villa con un importante legado histórico. Declarada Conjunto Histórico-Artístico, Saldaña conserva plazas porticadas, edificios señoriales y monumentos que recuerdan su pasado medieval.

Entre los lugares más interesantes destacan las ruinas del Castillo de los Condes de Saldaña, el Puente Viejo sobre el río Carrión, el Museo de La Olmeda, la iglesia de San Miguel o el Santuario de la Virgen del Valle, además de un casco histórico que invita a recorrer sus calles con calma.

Así, el Mercatus Romanus se convierte en la excusa perfecta para descubrir una de las localidades con mayor riqueza patrimonial del norte de Palencia.