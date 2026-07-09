El verano es la mejor época para descubrir las numerosas ferias históricas que se celebran en España. Durante unos días, muchas ciudades viajan siglos atrás con mercados temáticos, recreaciones militares y actividades para toda la familia.

Una de las citas más destacadas tendrá lugar en Ciudad Rodrigo (Salamanca), donde del 10 al 12 de julio de 2026 se celebrarán las VI Jornadas Napoleónicas, una recreación histórica que revive el asedio francés de 1810.

Durante tres días, el casco histórico se llenará de soldados uniformados, disparos de cañón, desfiles, campamentos militares y un mercado tradicional que transportará a los visitantes a la época de la Guerra de la Independencia.

Un viaje al asedio de 1810

Las Jornadas Napoleónicas recuerdan uno de los episodios más importantes de la historia de Ciudad Rodrigo: el asedio sufrido entre el 26 de abril y el 9 de julio de 1810 durante la Guerra de la Independencia española.

Las tropas francesas, dirigidas por el mariscal Michel Ney, cercaron la fortaleza mientras el mariscal de campo Andrés Pérez de Herrasti organizaba la defensa junto a unos 5.500 hombres.

Pese a la enorme superioridad del ejército francés, formado por unos 65.000 soldados, la ciudad resistió durante más de diez semanas y rechazó varias propuestas de rendición.

Finalmente, la artillería abrió varias brechas en la muralla y permitió la entrada de las tropas napoleónicas. Sin embargo, aquella resistencia retrasó durante más de un mes la invasión de Portugal dirigida por Masséna, un hecho decisivo en el desarrollo de la Guerra Peninsular.

Hoy, este episodio histórico se revive mediante recreaciones que buscan preservar la memoria de quienes defendieron la ciudad y acercar aquel acontecimiento al público.

Recreaciones militares y mercado tradicional

El programa incluye desfiles de tropas napoleónicas, campamentos militares, exhibiciones de táctica, maniobras de artillería y recreaciones de algunos de los momentos más importantes del asedio.

Los asistentes pueden conocer cómo vivían los soldados, descubrir el funcionamiento del armamento de la época y asistir a representaciones que muestran las decisiones estratégicas y los principales enfrentamientos del conflicto.

A todo ello se suma un mercado temático con puestos de artesanía, productos locales y artículos inspirados en el siglo XIX, además de distintas propuestas culturales repartidas por el centro histórico.

También habrá conciertos, espectáculos de música y danzas de época, así como talleres divulgativos para conocer mejor la historia napoleónica y la vida cotidiana en los campamentos militares.

Gastronomía y una cena teatralizada

La gastronomía volverá a ser uno de los grandes atractivos de las jornadas, con diferentes espacios donde degustar recetas inspiradas en la cocina del siglo XIX adaptadas a los gustos actuales.

Uno de los actos más especiales será la cena teatralizada organizada por el Parador de Turismo de Ciudad Rodrigo el viernes 10 de julio de 2026.

VI Jornadas Napoleónicas de Ciudad Rodrigo E.E.

La velada combina un menú basado en las recetas atribuidas a los cocineros de Napoleón con una representación protagonizada por actores que interpretan a los defensores de la ciudad y relatan, en primera persona, cómo vivieron el asedio francés.

Más que una experiencia gastronómica, se trata de una propuesta inmersiva que permite conocer la historia de Ciudad Rodrigo desde dentro y comprender uno de los episodios más relevantes de la Guerra de la Independencia.