Uno de los mejores planes del verano pasa por disfrutar de las diferentes ferias, mercados de recreación histórica y festivales temáticos que se celebran a lo largo y ancho de nuestro país. Aunque la mayor parte de ellos son medievales, también existen grandes eventos dedicados a la cultura celta que merecen mucho la pena.

En este caso, la ambientación gira en torno a los castros, los druidas, los ritos ancestrales y la música con gaitas, además de contar con artesanía tradicional en cuero, pieles y metales.

Uno de los mejores se celebra en Ortigueira, en la provincia de A Coruña, junto al mar. Del 8 al 12 de julio de 2026, este evento reúne conciertos gratuitos, un gran mercado de artesanía, talleres y música en directo en un ambiente único.

Nos referimos al Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira, una Fiesta de Interés Turístico Internacional que cada año atrae a miles de personas que acampan junto a la playa de Morouzos para disfrutar de uno de los grandes referentes de la música folk en Europa desde 1978.

Así es el Festival de Ortigueira

El Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira es una cita ineludible para los amantes de la música folk. Durante cinco días, el municipio se llena de conciertos, desfiles de gaitas, talleres, exposiciones y actividades culturales vinculadas a las tradiciones celtas.

El cartel reúne a bandas históricas de la música celta junto a una amplia representación de artistas gallegos y grupos emergentes que buscan hacerse un hueco en el panorama folk internacional.

La programación se completa con exposiciones, representaciones teatrales, espectáculos de marionetas, una feria de artesanía situada en el paseo marítimo y el tradicional desfile de bandas de gaitas llegadas desde distintos territorios celtas, como Escocia, Irlanda, Gales, Galicia o Asturias.

Historia del Festival de Ortigueira

El Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira cuenta con un completo programa que se ha convertido en una de las citas más esperadas del verano musical a nivel internacional y un referente global del folk.

El festival nació en el año 1978 de la mano de la Escola de Gaitas de Ortigueira, por entonces liderada por Xavier Garrote. Tras pasar por distintas dificultades, dejó de celebrarse durante más de un lustro, hasta que en el año 2000 se dio un gran paso hacia adelante para su internacionalización.

Desde entonces se amplió el horizonte musical para abarcar otros tipos de música que no eran estrictamente celtas. En los últimos años, el Festival de Ortigueira ha seguido creciendo tanto en infraestructuras como en calidad artística, consolidándose como uno de los grandes festivales europeos dedicados a la música folk y celta.

Su importancia también ha ido en aumento y una prueba de ello es que en el año 2003 recibió la distinción de Fiesta de Interés Turístico Nacional, y en 2005, la de Interés Turístico Internacional. Cada año acuden cerca de 100.000 asistentes a disfrutar del evento.

Programación del Festival de Ortigueira 2026

El Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira cuenta con un completo programa con opciones para todos los públicos. Más allá de los conciertos, el Festival de Ortigueira ofrece una experiencia completa en torno a la cultura celta, con artesanía, gastronomía, talleres y actividades para todas las edades.

Una cita imprescindible del verano gallego que cada año reúne a miles de personas atraídas por la música, la tradición y el ambiente único que se vive junto al mar.

Los conciertos se celebran en el escenario principal Estrella Galicia, en la explanada del puerto deportivo, y en Vila Celta, en la intersección entre las calles Soidade y Constitución. Tampoco falta la música y animación por las calles de Ortigueira con el Festival na Rúa.

Para el divertimento de los más pequeños de la casa, se celebra un Pequefestival, que se suma al Festival no Teatro con diferentes actividades y actuaciones para todos los públicos. Para completar el festival celta, no falta la feria de artesanía en la Alameda y los diferentes puestos de restauración y food trucks.

En la presente edición, que se celebrará del 8 al 12 de julio de 2026, se podrá disfrutar de las actuaciones de grupos como Solas, Eilbhe, Valtos, Xara, Lúnasa, Anxo Lorenzo, Rubén Alba o North Coast Irish Dance, entre otros. Además, en el Festival na Rúa, tocarán diferentes grupos y bandas que amenizarán a todo el pueblo.

A ellos se suman todos los participantes en el Concurso Runas, que fue creado en el año 2000 como plataforma de promoción de grupos noveles, en el que la mejor banda tiene garantizada su presencia en la siguiente edición. Más de 200 bandas nacionales e internacionales han pasado por él.

Más allá de los conciertos, el programa del festival se complementa con distintas actividades, entre ellas la exposición fotográfica “Celtic Nations” o los diferentes talleres y cursos, donde se pueden encontrar propuestas de baile gallego, baile irlandés, presentaciones de libros, talleres de fotografía documental de rúa y mucho más.

Sin lugar a dudas, se trata de uno de los eventos más importantes de A Coruña para el verano, una gran oportunidad para conectar con las raíces celtas de la región, consiguiendo de esta manera echar la vista al pasado y disfrutar tanto con la música como con el resto de actividades pensadas para el disfrute de todos los integrantes de la familia.