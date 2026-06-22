Hay destinos que consiguen conquistar tanto a turistas anónimos como a algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional. Xàbia, en plena Costa Blanca, es uno de ellos y se ha convertido en uno de los lugares elegidos por Pilar Rubio para disfrutar de unos días de descanso lejos del foco mediático.

La presentadora y colaboradora de televisión ha sido vista en varias ocasiones disfrutando de este rincón de la provincia de Alicante, un municipio que combina playas de aguas transparentes, paisajes mediterráneos y un ambiente mucho más relajado que el de otros destinos costeros durante el verano.

Situada en la comarca de la Marina Alta, Xàbia ronda los 30.000 habitantes, aunque su población se multiplica durante los meses estivales gracias a la llegada de miles de visitantes atraídos por su litoral y su privilegiado entorno natural.

Un paraíso de calas y aguas cristalinas

Uno de los grandes reclamos del municipio son sus calas. Entre ellas destaca Cala Granadella, considerada por muchos como una de las playas más espectaculares de España gracias a sus aguas cristalinas y al intenso color azul que adquiere el mar.

Rodeada de vegetación y acantilados, esta pequeña cala se ha convertido en un lugar perfecto para practicar snorkel, kayak o simplemente disfrutar de una jornada de descanso frente al Mediterráneo.

Otro de los enclaves imprescindibles es Cala Barraca, también conocida como Portitxol. Sus tradicionales casitas de pescadores pintadas de blanco, con puertas y ventanas de color azul, se han convertido en una de las imágenes más reconocibles de la localidad y en uno de los escenarios más fotografiados de la Costa Blanca.

Frente a la playa emerge la isla del Portitxol, que completa una panorámica que ha conquistado a miles de viajeros y que explica por qué tantas personalidades escogen este rincón para desconectar durante sus vacaciones.

El encanto mediterráneo que enamora a Pilar Rubio

Pero Xàbia es mucho más que sus playas. El casco histórico conserva la esencia de un pueblo mediterráneo, con calles estrechas, plazas tranquilas y edificios levantados con la característica piedra tosca de la zona, un material que aporta una personalidad única a buena parte de sus construcciones.

Pasear por sus callejuelas permite descubrir pequeñas tiendas, terrazas y monumentos como la iglesia de San Bartolomé, una fortaleza gótica que preside el centro urbano y que constituye uno de los principales referentes patrimoniales del municipio.

Xàbia / Jávea, un emblemático municipio costero de la Marina Alta (Alicante). E.E.

El puerto mantiene viva la tradición marinera que durante siglos ha marcado la historia de la localidad. Allí conviven embarcaciones de recreo con barcos pesqueros y una variada oferta gastronómica en la que destacan los arroces, el pescado fresco y los mariscos, elaborados con productos locales que atraen cada verano a miles de visitantes.

El municipio también presume de algunos de los mejores miradores de la Costa Blanca, desde donde contemplar el Mediterráneo y los espectaculares acantilados que caracterizan este tramo del litoral. Muy cerca se alza además el Parque Natural del Montgó, un espacio protegido ideal para recorrer rutas senderistas y disfrutar de panorámicas privilegiadas.

Esa combinación de naturaleza, mar, tranquilidad y servicios convierte a Xàbia en un destino especialmente atractivo para quienes quieren desconectar sin renunciar a una amplia oferta de ocio y restauración.

No resulta extraño, por tanto, que la presentadora haya elegido este enclave para sus escapadas estivales. Alejado del bullicio de otros puntos del Mediterráneo, el municipio ofrece el equilibrio perfecto entre privacidad, belleza paisajística y calidad de vida.

Eso sí, quienes quieran descubrir este refugio alicantino durante los meses de verano deben planificar su visita con antelación. Algunas de sus calas cuentan con controles de acceso y limitaciones de aparcamiento cuando se alcanza el aforo máximo, por lo que madrugar suele ser la mejor opción para disfrutar de sus aguas cristalinas y de uno de los rincones más codiciados de la Costa Blanca.