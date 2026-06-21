Apenas unos minutos en barco bastan para dejar atrás el bullicio turístico y llegar a un territorio donde la naturaleza sigue siendo la auténtica protagonista. Aguas transparentes, senderos sin apenas construcciones, calas salvajes y una biodiversidad excepcional convierten este rincón Mediterráneo en uno de los espacios protegidos más sorprendentes de España.

Ese lugar es la isla de Cabrera, un pequeño archipiélago situado al sur de Mallorca que forma parte de uno de los parques nacionales más valiosos del país.

Integrado por una veintena de islotes y protegido desde 1991 como Parque Nacional Marítimo-Terrestre, se ha convertido en un refugio natural prácticamente intacto donde el acceso está estrictamente regulado para preservar sus ecosistemas.

Una de las razones por las que Cabrera mantiene su carácter casi virgen es el control de visitantes. El número máximo de personas que pueden acceder diariamente a la isla principal está limitado a 300, una medida destinada a proteger tanto su entorno terrestre como marino.

La mayoría de visitantes llegan en excursiones organizadas desde Mallorca, aunque también existe la posibilidad de pernoctar en el pequeño albergue de la isla, que cuenta con una capacidad muy reducida. Esta limitación permite disfrutar de un entorno tranquilo, alejado de las aglomeraciones que suelen encontrarse en otros destinos del Mediterráneo.

Playas vírgenes y las aguas más transparentes

Las playas y calas de Cabrera son uno de sus mayores atractivos. A diferencia de otros destinos más conocidos del archipiélago balear, aquí predominan los espacios naturales prácticamente intactos.

Entre las playas más destacadas se encuentran Es Palmador, Sa Platgeta, Cas Pagès o Cala Santa María, pequeños rincones rodeados de vegetación mediterránea y con las aguas más claras del Mediterráneo.

La riqueza de sus fondos marinos convierte además a la isla en un lugar ideal para practicar snorkel. No es casualidad que este espacio protegido albergue una de las mayores biodiversidades marinas de todo el Mediterráneo, con cientos de especies de peces, moluscos y organismos marinos.

Un castillo domina la isla

Uno de los lugares más visitados es el castillo que domina la bahía principal desde una colina situada a más de 70 metros sobre el nivel del mar.

Construido a finales del siglo XIV para proteger el archipiélago de ataques piratas y corsarios, esta fortaleza ha desempeñado diferentes funciones a lo largo de la historia, incluyendo hospital, residencia religiosa y lugar de cuarentena durante epidemias.

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La subida hasta sus murallas merece la pena por las impresionantes vistas panorámicas que ofrece sobre el conjunto del archipiélago, las calas y el intenso azul del Mediterráneo.

Además de disfrutar del mar, Cabrera permite descubrir numerosos rincones a pie. Los senderos atraviesan pinares, zonas de matorral mediterráneo y antiguos espacios agrícolas que recuerdan la época en la que varias familias vivían en la isla.

Durante el recorrido pueden visitarse lugares como el monumento dedicado a los soldados franceses retenidos aquí durante la Guerra de la Independencia, el jardín botánico, el museo etnográfico o las antiguas construcciones agrícolas restauradas.

Otro de los puntos más llamativos es el faro de n'Ensiola, situado en una de las zonas más elevadas de la isla y convertido en un magnífico mirador sobre el parque nacional.

La Cueva Azul

Pocas experiencias resultan tan sorprendentes como acercarse a la conocida Cueva Azul. Esta gruta marina recibe su nombre por el intenso color que adquieren sus aguas cuando los rayos del sol penetran en su interior.

El fenómeno es especialmente espectacular alrededor del mediodía, cuando el azul parece iluminar toda la cavidad. Muchas excursiones incluyen una parada para bañarse o practicar snorkel en este entorno único.

Un santuario para la fauna mediterránea

La importancia ecológica de Cabrera va mucho más allá de sus paisajes. El parque nacional alberga más de 400 especies vegetales y una extraordinaria variedad de fauna marina y terrestre.

También constituye un enclave fundamental para numerosas aves marinas y rapaces, motivo por el que ha sido declarado Zona de Especial Protección para las Aves. Su entorno marino es considerado uno de los mejor conservados del Mediterráneo occidental.

Precisamente esa riqueza natural es la que ha permitido que este pequeño archipiélago siga siendo uno de los últimos grandes paraísos vírgenes del Mediterráneo español.