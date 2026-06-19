Uno de los mayores tesoros de España es, sin lugar a dudas, las Islas Canarias, donde su enorme patrimonio natural y cultural lo convierten en un lugar imprescindible para disfrutar de unas bonitas vacaciones.

Su clima privilegiado a lo largo de todo el año, sumado a su ecosistema único, hace que millones de personas decidan visitar sus rincones cada año. Sin embargo, más allá de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote o Fuerteventura, hay otra isla poco masificada que merece mucho la pena.

Hablamos de la isla de La Gomera, donde, además de poder comer el mejor pescado fresco, el visitante se puede deleitar con su Parque Nacional y la fortaleza en la que estuvo Cristóbal Colón, entre otros muchos puntos de interés.

La Gomera es una de las islas más bonitas de Canarias, un destino ideal para todos aquellos amantes de la naturaleza y del senderismo, pues está repleto de bosques y zonas por las que apetece perderse.

El Parque Nacional de Garajonay

Uno de los mayores atractivos de La Gomera es el Parque Nacional de Garajonay, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es una de las mejores representaciones de la laurisilva del planeta, una vegetación que poblaba al Mediterráneo desde hace millones de años y que ha conseguido sobrevivir en este lugar.

En él podemos encontrar la Laguna Grande, el centro neurálgico del parque y el lugar perfecto para empezar la visita. Además de contar con un área recreativa con restaurante, sirve como punto de partida de diferentes senderos con los que poder explorar el entorno.

Otra de sus zonas destacadas es El Cedro, donde el bosque se vuelve más oscuro y denso, con un arroyo que acompaña con su murmullo todo el recorrido. En este lugar es posible adentrarse mejor en el bosque y conocer por qué en la antigüedad se consideraba un lugar sagrado.

También hay que destacar el Alto del Garajonay, de 1.487 metros de altitud, que es el techo de la isla. En los días despejados se puede disfrutar de vistas hacia La Palma, El Hierro y el Teide, por lo que es una visita que nadie se puede perder.

San Sebastián de la Gomera está llena de historia

La capital de la isla es San Sebastián de la Gomera, punto de entrada para la gran mayoría de visitantes que llegan en ferry desde Tenerife. Se trata de una ciudad pequeña, pero con mucho interés, con una historia muy ligada al descubrimiento de América.

Al transitar por sus calles tranquilas, se puede visitar el Torreón del Conde, una fortaleza medieval del siglo XV que sirvió como punto estratégico frente a piratas y rebeliones locales. También hay que visitar la Plaza de la Constitución, rodeada por edificios históricos y el centro social de la ciudad.

También hay que pasarse por la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, de estilo gótico y, cómo no, visitar la Casa de Colón, donde se dice que el descubridor de América se alojó durante sus estancias en la isla.

Asimismo, el puerto de San Sebastián tiene un significado histórico especial, ya que desde aquí Cristóbal Colón inició su viaje a América en el año 1492.

Otros lugares de interés en La Gomera

La Gomera tiene mucho que ofrecer al visitante, como es el caso del Valle Gran Rey, que va desde la montaña hasta la playa y que se ha consolidado como el centro turístico de la isla. Es un lugar ideal para pasear, ir a la playa o disfrutar de la rica gastronomía local, como la miel de palma o el mejor pescado fresco.

Aquí podrás disfrutar de imponentes acantilados que rodean la bahía y permiten contemplar unas vistas impresionantes de la zona. Algunos lugares para visitar son el Charco del Conde, la Playa la Calera o la Playa del Inglés, sin olvidar la Playa de las Vueltas.

En La Gomera también tenemos Vallehermoso, que posee uno de los cascos históricos más bonitos de toda la isla. En este municipio se puede pasear por la Plaza de la Constitución y visitar los barrios de Triana y Vegeta.

También se recomienda visitar el caserío de Tamargada y la impresionante Ermita de la Virgen de la Caridad del Cobre. Tampoco te puedes perder la Presa La Encantadora, un embalse de agua que acumula el agua del barranco y que se usa para el regadío.

Todos estos lugares poseen infinidad de rincones de enorme belleza que hacen que visitar La Gomera sea una experiencia única. Su belleza se puede contemplar desde una infinidad de miradores, siendo uno de los más populares el Mirador de Abrante.

Construido en el año 2014 sobre el risco de Agulo, es un impresionante mirador que consiste en una pasarela de cristal de 6 metros de largo y que se erige unos 200 metros sobre el pueblo del mismo nombre.

El mirador está dentro del restaurante homónimo y, aunque la entrada es gratuita, se recomienda aprovechar la ocasión para tomar algo o comer mientras se disfruta de las mejores vistas de la isla.

Finalmente, entre otros puntos de interés, recomendamos visitar el Valle de Hermigua, donde se pueden ver las laderas de cultivo típicas de la isla, además de poder escuchar el conocido silbo gomero.

En esta localidad destacan especialmente el Pescante de Hermigua, el antiguo puerto de la isla, así como la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación y la iglesia y convento de Santo Domingo.